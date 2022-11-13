https://news.day.az/sport/1511014.html Азербайджанские боксеры сразятся за чемпионство
Азербайджанские боксеры сразятся за чемпионство
Завершился полуфинальный раунд международного турнира по боксу в польском Кельце. Еще два члена сборной Азербайджана завоевали право на участие в финале.
Как сообщили в воскресенье Day.Az в Федерации бокса Азербайджана, в финале за чемпионство сразятся Масуд Юсифзаде (51 кг), Умид Рустамов (57), Малик Гасанов (63,5), Наби Искандеров (67), Мурад Аллахвердиев (80), Альфонсо Домингес (85) и Магомед Абдуллаев (92+).
Отметим, что уже четверо азербайджанских боксеров завоевали бронзовую медаль турнира.
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