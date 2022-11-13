Матч чемпионата Турции по футболу перенесли

Матч 14-го тура чемпионата Турции по футболу между "Бешикташем" и "Антальяспором" перенесен из-за взрыва в центре Стамбула.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Федерации футбола Турции, передает Day.Az.

Матч должен был пройти в воскресенье в Стамбуле и начаться в 21:00 по бакинскому времени.

"Выражаем соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Взрыв прогремел на оживленной и популярной у туристов улице Истикляль в районе Бейоглу около 16:20 в воскресенье. Во время детонации вокруг находилось большое число людей. Как сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, число погибших достигло шести человек, получивших ранение - 53. Эрдоган заявил, что взрыв в Стамбуле, по предварительным данным, является террористическим актом.