Стало известно место проведения финального турнира Лиги наций

Финальные матчи Лиги наций пройдут в Нидерландах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Исполнительный комитет УЕФА сообщает, что Нидерландам выпала честь впервые принимать финал Лиги наций УЕФА.

Города Роттердам и Энсхеде были выбраны Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) для проведения финальных матчей. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня 2023 года, а матч за третье место и финал запланированы на 18 июня 2023 года.

Жеребьёвка полуфинальных пар состоится в январе 2023 года в Ньоне, точная дата и время будут определены в установленном порядке. В финальных матчах сыграют сборные Нидерландов, Хорватии, Италии и Испании", - говорится в сообщении.