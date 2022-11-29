Стало известно место проведения финального турнира Лиги наций
Финальные матчи Лиги наций пройдут в Нидерландах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
"Исполнительный комитет УЕФА сообщает, что Нидерландам выпала честь впервые принимать финал Лиги наций УЕФА.
Города Роттердам и Энсхеде были выбраны Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) для проведения финальных матчей. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня 2023 года, а матч за третье место и финал запланированы на 18 июня 2023 года.
Жеребьёвка полуфинальных пар состоится в январе 2023 года в Ньоне, точная дата и время будут определены в установленном порядке. В финальных матчах сыграют сборные Нидерландов, Хорватии, Италии и Испании", - говорится в сообщении.
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