Лига Конференций УЕФА: «Карабах» сегодня сыграет с бельгийским «Гентом»
Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет первый стыковой матч Лиги конференций по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, команда Гурбана Гурбанова сыграет на своем поле против бельгийского "Гента".
21:45 КАРАБАХ (Азербайджан) - ГЕНТ (Бельгия)
Баку, стадион "Тофик Бахрамов". Главный судья - Мохаммед аль-Хаким (Швеция).
Карабах (ориентировочный состав): Амин Рамазанов, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Леандро Андраде, Рамиль Шейдаев, Абделла Зубир, Муса Гурбанлы.
Гент (ориентировочный состав): Поль Нарди, Джозеф Окуму, Майкл Нгадо-Нгаджуи, Джордан Торунарига, Камиль Пионтовски, Алессио Кастро-Монтес, Жюльен де Сар, Свен Кумс, Хон Хен Сок, Малик Фофана, Уго Кейперс.
Ответный матч между командами состоится 23 февраля в бельгийском Генте.
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