В пятницу, 21 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе - гимнастки представят упражнения с обручем и мячом.

Также состоятся квалификационные соревнования команд в групповых упражнениях, которые продемонстрируют программу с пятью обручами. По итогам квалификации определятся финалисты в данных программах.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдут в течение трех дней, с 21 по 23 апреля. В ходе соревнований 135 граций из 40 стран мира выступят в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях команда, в состав которой вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки будут бороться за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье.