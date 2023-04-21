В Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике - ФОТО
В пятницу, 21 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе - гимнастки представят упражнения с обручем и мячом.
Также состоятся квалификационные соревнования команд в групповых упражнениях, которые продемонстрируют программу с пятью обручами. По итогам квалификации определятся финалисты в данных программах.
Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдут в течение трех дней, с 21 по 23 апреля. В ходе соревнований 135 граций из 40 стран мира выступят в программе индивидуальных и групповых упражнений.
Азербайджан в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях команда, в состав которой вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.
Гимнастки будут бороться за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье.
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