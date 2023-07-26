У сына Леброна Джеймса остановилось сердце на тренировке

У сына бывшего игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни Джеймса остановилось сердце во время баскетбольной тренировки, передает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел утром 24 июля. Врачам удалось вовремя оказать помощь и спасти 18-летнего спортсмена. Состояние Джеймса-младшего оценивается как стабильное. Его уже перевели из отделения интенсивной терапии.

Бронни Джеймс является восходящей звездой баскетбола. Сейчас он играет в Студенческой баскетбольной лиге за команду Университета Южной Калифорнии. Ожидается, что скоро он попадет в НБА.

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, двукратным победителем Олимпийских игр. Также он является рекордсменом по количеству участий в матчах всех звезд НБА.