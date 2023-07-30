В Турции пройдет международный президентский велотур
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В Турции 8-15 октября пройдет 58-й международный президентский велотур, передает Day.Az.

Велотур будет состоять из 8 этапов.

Этапы велотура:

8 октября: Аланья - Анталья

9 октября: Анталья - Демре

10 октября: Каш - Фетхийе (Бабадаг)

11 октября: Фетхийе - Мармарис

12 октября: Мармарис - Бодрум (Ялыкавак)

13 октября: Бодрум - Сельчук

14 октября: Сельчук - Измир

15 октября: Стамбул - Стамбул