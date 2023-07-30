https://news.day.az/sport/1585314.html В Турции пройдет международный президентский велотур
В Турции пройдет международный президентский велотур
В Турции 8-15 октября пройдет 58-й международный президентский велотур, передает Day.Az.
Велотур будет состоять из 8 этапов.
Этапы велотура:
8 октября: Аланья - Анталья
9 октября: Анталья - Демре
10 октября: Каш - Фетхийе (Бабадаг)
11 октября: Фетхийе - Мармарис
12 октября: Мармарис - Бодрум (Ялыкавак)
13 октября: Бодрум - Сельчук
14 октября: Сельчук - Измир
15 октября: Стамбул - Стамбул
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