Международный кубок "Оджаг" в Баку доставил нам массу положительных впечатлений

Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике доставил нам массу положительных впечатлений и запомнится навсегда.

Как передает Day.Az, об этом сказали в воскресенье Trend призерки соревнований, гимнастки из Кувейта Набила Аль-Карафи и Раях Аль-Гассар.

Набила Аль-Карафи завоевала на Международном кубке "Оджаг" три серебряные медали - в многоборье, в упражнении без предмета и программе с булавами среди гимнасток 2013 года рождения (группа B), а Раях Аль-Гассар выиграла бронзовую награду в упражнение с обручем среди спортсменок 2013 года рождения (группа A).

"Очень приятно показать хороший результат на международных соревнованиях. Каждый турнир для нас - новый этап и новый опыт. В Баку все прошло замечательно, вдохновившись успехом на Международном кубке "Оджаг" мы постараемся хорошо выступить на следующих соревнованиях, которые пройдут в Италии", - сказала юная гимнастка Набила Аль-Карафи.

Спортсменка Раях Аль-Гассар отметила, что с большим воодушевлением приехала в Азербайджан для участия в турнире.

"Мы в Баку приезжаем во второй раз. Город красивый, интересные архитектурные здания. Из-за тренировок, к сожалению, не смогли совершить большую прогулку по городу, но то, что удалось посмотреть произвело большое впечатление", - добавила Раях Аль-Гассар.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.