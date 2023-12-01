Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира

Мужская сборная Азербайджана по борьбе завершила третий день чемпионата мира среди военнослужащих в Баку с пятью медалями.

Как сообщает Day.Az, Зия Бабашев, выступающий в весовой категории до 63 кг, одолел российского спортсмена и завоевал золотую медаль.

Борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (72 кг) также поднялся на вершину пьедестала почета, победив алжирца Мерабета Абдельмалеки.

Другой представитель Азербайджана - Мурад Ахмадиев (92 кг) завоевал первое место, одержав победу в финальном матче над итальянским борцом.

Фарид Садыглы (55 кг) и Азад Алиев (82 кг), успешно проведя поединки за третье место, удостоились бронзовых медалей.

Таким образом, количество медалей, завоеванных национальной сборной на чемпионате мира, достигло 18. Соревнования продлятся до 3 декабря.

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