Кубок мира в Баку имеет большое значение для батутистов, так как носит лицензионный характер

Кубок мира в Баку имеют большое значение для батутистов, так как носит лицензионный характер на Олимпийские игры.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказала журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

"Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова будет бороться за лицензию на Олимпийские игры 2024 года. За прошедший год Сельджан Махсудова повысила уровень своего опыта, мы надеемся, что на Кубке мира она порадует нас своим выступлением. Для нас также знаменательно, что с этого года на Кубке мира выступает мужская сборная по прыжкам на батуте. Ранее эти гимнасты добились хороших результатов на соревнованиях среди возрастных групп и других важных юношеских соревнованиях. Мы верим, что их первое выступление на Кубке мира будет успешным", - отметила она.

Нурлана Мамедзаде подчеркнула, что в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке Азербайджан представит чемпиона мира Михаил Малкин, а также гимнасты, которые вместе с Малкиным завоевали "золото" в командном зачете на чемпионате мира.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Баку в Национальной арене гимнастики 23-25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 32 стран.

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