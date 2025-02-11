"Азербайджан мне понравился"

"Появилась возможность присоединиться к этой лиге и клубу, и я решил приехать в Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил новый трансфер "Серхедчи" Джимми Николс странице клуба в Instagram.

Американский баскетболист оценил свой переход в бакинский клуб. Он сказал, что его трансфер в "Серхедчи" был очень легким:

"Мои тренеры и менеджер очень легко осуществили мой переход. Хотя Азербайджан отличается от США, мне он понравился. Я попробовал новые блюда, и они были великолепны. Я сосредоточен на баскетболе, поэтому у меня нет жалоб".

Николс также прокомментировал поражение со счетом 67:82 в дебютном матче против "Нефтчи" в 14-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги:

"Мы хорошая команда и у нас есть потенциал перевернуть ход сезона. Мы это чувствуем. В игре с "Нефтчи" мы поняли, что наши штрафные броски не были на должном уровне, и это был важный момент, решивший судьбу матча. Будем тренироваться и стараться добиться хороших результатов в играх. У нас есть состав, который может легко конкурировать с кем угодно. У нас будут замечательные игры вместе".

Отметим, что "Серхедчи" занимает третье место в турнирной таблице группы А с 18 очками.