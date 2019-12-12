В мире так много потрясающих мест, в которых стоит побывать хоть раз в жизни! И ничуть не меньше блюд, которые хочется отведать. Но есть такие рестораны, в которых, несмотря на вкусную кухню и прекрасный сервис, кусок в горло не полезет, - в настолько красивых местах они находятся.

Big Picture подготовили подборку лучших ресторанов на земле, в которых от восхищения вы рискуете потерять аппетит.

1. Grotta Palazzese, Бари, Италия

Как насчет ужина в гроте, созданном самой природой? В этом месте море вымыло два больших натуральных проема, в результате чего получился огромный полукруглый "зал" диаметром около 30 метров. Когда-то здесь даже проводились приемы и балы, а сейчас располагается этот уникальный ресторан итальянской кухни.

2. Restaurant le Panoramic, Шамони, Франция (© chamonix)

Ресторан находится на вершине горы Бреван на высоте 3000 метров над уровнем моря во Французских Альпах. Со всех сторон открывается потрясающий вид на горы, а повара готовят для гостей традиционный местный обед или блюда высокой кухни.

3. Ithaa Undersea Restaurant, Мальдивы (© conradhotels3.hilton)

Подводный ресторан находится на глубине 5 метров и рассчитан всего на 14 гостей. Благодаря надежной крыше посетителям открывается панорамный обзор в 270 градусов на красоты океана. Гостям предлагается попробовать блюда местной и европейской кухонь, но приходят сюда, конечно же, вовсе не за вкусной едой.

4. Ali Barbour's Cave Restaurant, Диани-Бич, Кения (© enchantedlandscapes)

Если уж вы добрались до Кении, то обязательно загляните в этот ресторан. Он расположен в пещере с открытой крышей, и здесь невозможно почувствовать себя взаперти. Интерьер выдержан в традиционном африканском стиле, а свет от фонариков создает атмосферу романтики и волшебства.

5. The Sierra Mar Restaurant, Калифорния, США (© postranchinn)

Любоваться потрясающим закатом с видом на океан со скалы и наслаждаться изысканными блюдами - совместить эти два удовольствия предлагает калифорнийский ресторан, расположенный на территории природного заповедника недалеко от Сан-Франциско. Настоящая калифорнийская мечта!

6. The River Cafe, Нью-Йорк, США (© therivercafe)

Этот вид не нуждается в представлении, этот город - мечта миллионов. Сюда однозначно стоит прийти хотя бы раз, несмотря на дороговизну и снобизм, - виды того стоят и запомнятся на всю жизнь.

7. The Samaya Villas Bali, Бали, Индонезия (© chandrabalivill)

Остров Бали славится своими невероятными закатами и шикарными пляжами, так почему бы не устроить прекрасный ужин на океанском побережье? Этот ресторан, прилегающий к одноименному отелю, предлагает гостям отведать изысканные блюда лучших кухонь мира, приправленные теплом солнца и солеными брызгами, - устоять будет очень сложно.

8. Le Jules Verne, Париж, Франция (© restaurant.michelin)

На высоте 124 метров прямо в Эйфелевой башне находится один из самых известных ресторанов Парижа. Здесь вполне можно совместить культурную программу с гастрономической: насладиться видом на город, хорошей музыкой и высокой французской кухней.

9. Skyline Restaurant, Куинстаун, Новая Зеландия (© skyline)

Город Куинстаун примечателен тем, что является центром приключенческого туризма, куда съезжаются любители рафтинга, прыжков с высоты и прочих экстремальных развлечений. А вот чтобы заморить червячка, далеко идти не придется, ведь в самой верхней части подъемника для прыжков расположен ресторан, с которого открывается незабываемый вид на местные пейзажи.

10. Delaire Graff Restaurant, Стелленбос, ЮАР (© lifestyle-capetown)

Еще одно гастрономическое путешествие можно совершить с видом на гору Симонсберг и виноградники Эстейт в ЮАР. Здесь вам предложат экзотические блюда африканской кухни и вино с местных поместий.

11. Ngorongoro Crater Lodge, Нгоронгоро, Танзания (© safariarchitects)

Отель и ресторан, расположенные в уникальном месте на краю огромного кратера Нгоронгоро в Танзании, не оставят равнодушным никого - здесь открываются виды на ту самую диковинную Африку, о которой мы слышали с детства. А при наличии бинокля можно даже разглядеть животных, прогуливающихся по территории заповедника.

12. The Signature Room at the 95th, Чикаго, США

Насладиться вечерним Чикаго с высоты - задача каждого оказавшегося здесь туриста. Ресторан находится на 95-м этаже башни John Hancock Center, откуда открывается потрясающий вид на город и озеро Мичиган. Если забронировать столик перед закатом, то можно увидеть, как струйки огней расползаются по всему Чикаго, - и кто знает, захотите ли вы есть, увидев этот волшебный город ночью.