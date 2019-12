В мире так много потрясающих мест, в которых стоит побывать хоть раз в жизни! И ничуть не меньше блюд, которые хочется отведать. Но есть такие рестораны, в которых, несмотря на вкусную кухню и прекрасный сервис, кусок в горло не полезет, - в настолько красивых местах они находятся.

Big Picture подготовили подборку лучших ресторанов на земле, в которых от восхищения вы рискуете потерять аппетит.

Как насчет ужина в гроте, созданном самой природой? В этом месте море вымыло два больших натуральных проема, в результате чего получился огромный полукруглый "зал" диаметром около 30 метров. Когда-то здесь даже проводились приемы и балы, а сейчас располагается этот уникальный ресторан итальянской кухни.

Ресторан находится на вершине горы Бреван на высоте 3000 метров над уровнем моря во Французских Альпах. Со всех сторон открывается потрясающий вид на горы, а повара готовят для гостей традиционный местный обед или блюда высокой кухни.

Подводный ресторан находится на глубине 5 метров и рассчитан всего на 14 гостей. Благодаря надежной крыше посетителям открывается панорамный обзор в 270 градусов на красоты океана. Гостям предлагается попробовать блюда местной и европейской кухонь, но приходят сюда, конечно же, вовсе не за вкусной едой.

Если уж вы добрались до Кении, то обязательно загляните в этот ресторан. Он расположен в пещере с открытой крышей, и здесь невозможно почувствовать себя взаперти. Интерьер выдержан в традиционном африканском стиле, а свет от фонариков создает атмосферу романтики и волшебства.

5. The Sierra Mar Restaurant, Калифорния, США (© postranchinn˜)

Любоваться потрясающим закатом с видом на океан со скалы и наслаждаться изысканными блюдами - совместить эти два удовольствия предлагает калифорнийский ресторан, расположенный на территории природного заповедника недалеко от Сан-Франциско. Настоящая калифорнийская мечта!

6. The River Cafe, Нью-Йорк, США (© therivercafe˜)

Этот вид не нуждается в представлении, этот город - мечта миллионов. Сюда однозначно стоит прийти хотя бы раз, несмотря на дороговизну и снобизм, - виды того стоят и запомнятся на всю жизнь.

7. The Samaya Villas Bali, Бали, Индонезия (© chandrabalivill˜)

Остров Бали славится своими невероятными закатами и шикарными пляжами, так почему бы не устроить прекрасный ужин на океанском побережье? Этот ресторан, прилегающий к одноименному отелю, предлагает гостям отведать изысканные блюда лучших кухонь мира, приправленные теплом солнца и солеными брызгами, - устоять будет очень сложно.

На высоте 124 метров прямо в Эйфелевой башне находится один из самых известных ресторанов Парижа. Здесь вполне можно совместить культурную программу с гастрономической: насладиться видом на город, хорошей музыкой и высокой французской кухней.

Город Куинстаун примечателен тем, что является центром приключенческого туризма, куда съезжаются любители рафтинга, прыжков с высоты и прочих экстремальных развлечений. А вот чтобы заморить червячка, далеко идти не придется, ведь в самой верхней части подъемника для прыжков расположен ресторан, с которого открывается незабываемый вид на местные пейзажи.

Еще одно гастрономическое путешествие можно совершить с видом на гору Симонсберг и виноградники Эстейт в ЮАР. Здесь вам предложат экзотические блюда африканской кухни и вино с местных поместий.

Отель и ресторан, расположенные в уникальном месте на краю огромного кратера Нгоронгоро в Танзании, не оставят равнодушным никого - здесь открываются виды на ту самую диковинную Африку, о которой мы слышали с детства. А при наличии бинокля можно даже разглядеть животных, прогуливающихся по территории заповедника.

12. The Signature Room at the 95th, Чикаго, США