В 65 км от центра Губы - одного из северных регионов Азербайджана, располагается древнее горное селение - Хыналыг. Территория села объявлена государственным историко-архитектурным и этнографическим заповедником, благодаря чему его сравнивают с музеем под открытым небом. Здесь сохранился традиционный уклад жизни и самобытная архитектура. А местные жители говорят на своем уникальном языке, который привлекает сюда ученых-этнологов со всего мира. Наконец, туристов в Хыналыг манит гостеприимство местных жителей и возможность насладиться красотой горных пейзажей под необъятным звездным небом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Портрет с натуры

Раскинувшееся на одной из вершин Кавказа, село Хыналыг, ютится в окружении гор Гызыл Гая, Шахдаг, Туфандаг и Хыналыг на левом берегу реки Гудиалчай, на высоте 2200 метров над уровнем моря. Расположенная прямо напротив Хыналыга гора Туфандаг, имеет для сельчан особое значение. Согласно одному из преданий, на этой горе находятся развалины древнего поселения, разрушенного 1000 лет назад мощным землетрясением. Считается, что жители того села и основали нынешний Хыналыг.

Деревья в здешнем климате не растут, только травы и кустарники, а также сельскохозяйственные культуры. Холода в этой местности наступают уже ранней осенью. Зима холодная и снежная - морозы могут достигать минус 30°C.

Неповторимый облик Хыналыга формируют старинные дома из камня, построенные террасами: крыша одного дома служит двориком для другого, расположенного выше. Так как склоны здесь очень крутые, дома выстроены плотно. Во дворах разбиты небольшие огороды. Дома старинные - им по 200-300 лет. В селе есть и более древние постройки и много старинных развалин. В являющемся заповедником Хыналыге запрещено возведение новых строений, поэтому селение сохранило первозданную архитектуру.

До сих пор дома в Хыналыге отапливают кизяками, которые делают из прессованного навоза. Когда-то этот вид топлива был широко распространен в Азербайджане. Собранный в кучу навоз, перемешав с соломой, месят, заполняют получившейся массой специальные формы и утрамбовывают. Полученные кирпичи сушат под солнцем и затем складывают, возводя целые стены. Эти кирпичи - главное топливо, которым пользуются хыналыгцы. Оно считается качественным и не требует никаких затрат.

Интересно, что сами хыналыгцы называют свое село "Кетш", себя - "Кят" или "Кеттид", а свой язык - "Кетш митсл". Название "Хыналыг" появилось позже, то ли от расположенных здесь скал цвета хны, то ли от названия гуннского племени.

Истоки самобытности

Жители селения Хыналыг причисляют себя к отдельной этнической группе. Эта народность, родственная древнему племени утии, проживающему в деревне Нидж в Габале, относится к Шахдагской этнической группе. До сих пор сохранилась короткая горная дорога из Хыналыга в Габалу, по которой, вплоть до середины прошлого века, жители деревни ездили в соседний район за покупками.

Хыналыгцы отличаются крепким телосложением, как правило, невысокого роста, с каштановыми волосами, карими или голубыми глазами. У представителей этого этноса свой собственный оригинальный язык. Первое сообщение о хыналыгском языке встречается в европейских источниках - в записях Р. фон Эркета. В своей книге "Языки кавказского происхождения", изданной в 1895 году в Вене на немецком языке, он затрагивает грамматику и фразеологию хыналыгского языка. Для изучения хыналыгского языка в ХХ веке в селе был открыт специальный филиал Института языкознания СССР. Работавшие здесь языковеды составили алфавит этого языка на основе латинской графики. По одним сведениям, алфавит содержит 72 буквы, а по другим 77.

Население селения Хыналыг в настоящее время не превышает двух тысяч человек. Жители деревни смогли сохранить свой традиционный уклад жизни. Здесь существуют свои обычаи, ставшие неотъемлемой частью жизни и быта, и тесно связанные с окружающей средой. Свадьбы и другие церемонии также проводятся в соответствии с передававшимися из поколения в поколение обрядами.

Вплоть до середины ХХ века в Хыналыге сохранялись родоплеменные отношения. У каждого из проживавшего на этой территории племени, отличавшегося от другого системой управления, были свои кварталы, кладбища, мечети и святые места. И сейчас здешние села делятся на кварталы, в каждом из которых жил отдельный род. Иногда эти кварталы играли роль административной единицы. У каждого квартала были свои аксакалы. Сегодня в Хыналыге проживают в основном представители четырех родов.

Поскольку дорога в город была дальней и трудной, жители села отправлялись туда всего один-два раза в год, в теплый сезон - продавали свою продукцию, закупали продовольствие и все необходимое и возвращались домой.

Жители Хыналыга весьма религиозны. В доисламский период хыналыгцы были огнепоклонниками. В XII веке Абу Муслим стал распространять ислам на этой территории, в честь него названа Джума-мечеть, построенная в то время. На расположенных справа от входа в мечеть двух каменных глыбах высотой под два метра сохранились рунические надписи. Эту мечеть, расположенную на возвышенности в центре села, считают прародительницей всех здешних мечетей, общее число которых доходит до десяти.

Магнит для путешественников

Поскольку жители села занимаются животноводством, в основном, овцеводством, здесь широко распространено ткацкое дело. Изготовленные в Хыналыге из шерстяной пряжи шали некогда славились во всем Губинском уезде. Окрестные села покупали эти покрывала для пошива одежды. В старину в деревнях кафтан из шерстяной шали был предметом национального костюма, который могли позволить себе в основном обеспеченные люди. В Хыналыге, как впрочем, и во многих других селениях региона Азербайджана, распространены пестрые толстые шерстяные носки - джорабы, которые здорово согревают зимой.

Одним из основных видов деятельности местного населения является также сбор лекарственных растений. Их заготавливают как для собственных нужд, так и на продажу туристам.

С августа в Хыналыге начинается сезон меда. Горный мед обладает неповторимым вкусом и ароматом. Обитатели села называют мед панацеей от 70 напастей. Осенью же наступает сезон козьего мяса, которое также отличается особым вкусом.

Путешественники, которых привлекает это самобытное селение, ночуют обычно у местных жителей, которые очень гостеприимны. Любители экотуризма могут переночевать в палатках.

По горной дороге из села, пройдя через плато Шах Яйлагы, можно добраться до горного массива Гызыл Гая (3700 м). Отсюда недалеко до горной лезгинской деревни Лаза, расположенной на берегу реки Гусар. Расстояние 30 км до этого селения можно преодолеть верхом на лошади или пешком по горной тропе.

Сельчане также могут организовать для туристов конный поход на плоскогорье Шах Набат, где проводятся соревнования по национальной борьбе гюляш, конные состязания, а также базары.

Село Хыналыг известно не только своими древними традициями, но и тем, что в этих краях видели... снежного человека. Было это в 1988 году, когда молодой охотник Бабаали Бабаалиев, здравствующий и поныне, засел в одной из пещер в окрестностях Хыналыга в ожидании горных козлов, приходящих сюда полакомится каменной солью. Вздремнувший охотник проснулся от того, что кто-то заслонил собой вход в пещеру. Бабаали утверждает, что на него молча уставилось большое лохматое человекоподобное существо. Оцепеневший от ужаса охотник не мог шелохнуться, руки его не слушались и он не смог сделать и шагу, чтобы дотянутся до лежавшего рядом ружья. Постояв немного, существо удалилось. После того случая Бабаали долгое время пребывал в шоке, не мог прийти в себя и сторонился тех мест, где произошла волнующая встреча.

Вместо послесловия

При посещении замечательного селения Хыналыг не забудьте наведаться в местный историко-этнографический музей, открытый здесь в 2001 году. Его уникальные экспонаты позволят вам в полной мере ознакомиться с древней и необычайно увлекательной историей Хыналыга. В двух залах музея, общей площадью 160 кв. м, выставлена традиционная посуда, одежда, ковры, предметы утвари, монеты, оружие, фотографии известных выходцев из села и другие интересные экспонаты.

Любители горного туризма всю необходимую информацию об особенностях поездки в Хыналыг могут получить в Губинском туристическом информационном центре, расположенном в самом центре города Губа.