https://news.day.az/tourism/1273174.html Полеты между Азербайджаном и Украиной возобновляются
Полеты между Азербайджаном и Украиной возобновляются
Компания "Международные Украинские Авиалинии " (МАУ) запустила продажу авиабилетов по маршруту Киев-Баку-Киев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в среду со ссылкой на сайт компании, первый авиарейс планируется осуществить 4 октября.
Стоимость билета в одном направлении составляет 214 манатов без багажа и 256 манатов с багажом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре