Полеты между Азербайджаном и Украиной возобновляются

Компания "Международные Украинские Авиалинии " (МАУ) запустила продажу авиабилетов по маршруту Киев-Баку-Киев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в среду со ссылкой на сайт компании, первый авиарейс планируется осуществить 4 октября.

Стоимость билета в одном направлении составляет 214 манатов без багажа и 256 манатов с багажом.