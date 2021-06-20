AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Тель-Авив

С 11 июля авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" начинает выполнение специальных рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку.



Как передает Day.Az со ссылкой на AZAL, полеты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по воскресеньям.



Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.



К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.



Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров, граждане Израиля с 21 июня могут путешествовать в Азербайджан при условии:

- предоставления сертификата о прохождении полного курса вакцинации (ковид-паспорта), либо сертификата о выздоровлении от болезни;

- а также справки о негативном результате ПЦР-тестирования на коронавирус оформленной в течении 72 часов до вылета рейса.



Граждане Израиля до 18 лет при въезде в Азербайджан воздушным путем могут предоставить только справку об отрицательном результате ПЦР-теста, для детей младше одного года не требуется предоставление сертификатов и справок.



Граждане Азербайджана, планирующие путешествие по этому направлению, должны иметь право въезда на территорию Израиля. Правила въезда в Израиль в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-israel.



Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics



При вылете из Тель-Авива в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории. На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.



Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.