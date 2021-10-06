https://news.day.az/tourism/1388314.html Индекс паспортов мира: стал известен новый рейтинг Азербайджана - ФОТО
Индекс паспортов мира: стал известен новый рейтинг Азербайджана - ФОТО
Азербайджанский паспорт занял 80-ую позицию в обновленном рейтинге самых желанных паспортов мира по количеству направлений для путешествий.
Как передает Day.Az, соответствующий отчет (по состоянию на IV квартал 2021 года.) опубликовала глобальная лондонская консалтинговая компания по вопросам гражданства и проживания Henley & Partners.
По сравнению с июльским рейтингом, позиция азербайджанского паспорта не изменилась.
Всего же обладатели азербайджанского паспорта могут посетить без визы или с визой по прибытии 68 стран.
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