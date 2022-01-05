Пляж Майя Бэй в Таиланде вновь открыт для туристов

Популярный пляж Майя Бэй в Таиланде 3 января 2022 года принял первых туристов после более чем трехлетнего перерыва, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Как сообщает Reuters, пляж Майя Бэй, расположенный на острове Пхи-Пхи Лей в провинции Краби, стал популярен среди туристов после выхода в 2000 году фильма "Пляж" британского режиссера Денни Бойла, главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо. Ежедневно локацию посещали по несколько тысяч туристов, но в итоге местная экосистема не выдержала такого наплыва людей.

Впервые власти Таиланда закрыли бухту в мае 2018 года на четыре месяца для восстановления коралловых рифов. Впоследствии запрет на посещение пляжа продлевался еще несколько раз.

Теперь же, когда экосистема немного восстановилась, пляж Майя Бэй снова открылся для туристов, но с ограничениями: одновременно его могут посещать не более 375 посетителей, купание запрещено, лодкам будет разрешено швартоваться только в обозначенном месте.

"Акулы вернулись, коралловые рифы снова разрастаются, а вода становится прозрачной. Это доказывает, что природа исцелится, если мы дадим ей время, и мы должны потрудиться, чтобы так и было", - отметил губернатор Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.

Как сообщалось, власти Таиланда с 22 декабря 2021 года существенно ограничили въезд туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Теперь иностранные туристы могут подать заявку только на посещение одной провинции Таиланда Пхукет по программе "Песочница". Путешествовать в другие провинции можно будет только с территории Таиланда по истечении 7-дневного карантина и трех ПЦР-тестов.