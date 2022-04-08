Уличная еда (стрит-фуд) - дань моде или действительно вкусно?

Еще совсем недавно у нас считалось не совсем приличным есть на улице, как бы "не комильфо". Ну, конечно, как можно покупать что-то не в магазине, а у уличных торговцев, да еще и кушать это прямо на ходу, гуляя по городу. Но времена меняются, горизонты расширились, и мы узнали о том, что уличная еда превратилась в целую кулинарную культуру, со своими законами и даже центрами. Появились миллионы туристов, совершающих зарубежные поездки именно с целью знакомства с уличной едой данного региона. И как результат, оказалось, что это не только быстро и дёшево, но и очень вкусно. Есть страны, где уличная еда даже превалирует над стационарной и не только у местных, но и среди приезжих гостей. Особой популярностью уличная еда пользуется, конечно, в азиатских странах, таких как Таиланд, Китай, Вьетнам, Корея, благодаря и экзотичности используемых ингредиентов, ведь не во всякой стране вы можете попробовать жареных насекомых или земноводных.

Но сейчас мы расскажем о самых популярных уличных вкусняшках в европейских странах.

ТУРЦИЯ

Начнём с Турции, ведь сейчас эта страна наиболее посещаемое направление для миллионов туристов, кстати, и по уровню популярности уличной еды она не уступает азиатским странам. Наоборот, ингредиенты всем знакомы и нет никакой опаски, можно ли это есть.

Оставим в сторону всем известный донер, его обошёл по популярности кумпир. Это огромный запечённый картофель, внутри которого кусочки колбасы, оливки, солёный огурец, зелёный горошек, горошки кукурузы, майонез или кетчуп, а главное, кашар-пейнир - плавленный сыр.

А лотки, где продаются мидии с рисом, залитые капельками лимонного сока, стали одним из символов турецких городов, как и передвижные лотки, продающие жареные каштаны. На набережных приморских городов Турции продаются вкуснейшие балык-екмек, жареное филе скумбрии с хрустящей корочкой. Само собой и повсеместный симит с шоколадным маслом или сыром, а также кокореч из мяса ягнёнка и печени, с лимонным соком и оливковым маслом. Готовится кокореч на вертеле, а подаётся или в одноразовой тарелке или в багете.

ГЕРМАНИЯ

Невозможно побывать в Германии и не попробовать карривурст - жареная сочная сарделька со специальным соусом из кетчупа и порошка карри. Ведь баварские сосиски и сардельки - это один из символов Германии, как мерседес и БМВ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Корниш пасти - это национальные английские пирожки из говядины, картошки и лука. Даже чопорные британцы не отказывают себе в удовольствии перекусить ими на ходу.

ХОРВАТИЯ

Чевапчичи - это вкуснейшая пита с жареной колбаской из перемолотого мяса с луком и приправами.

ФРАНЦИЯ

Блины-галеты. Блины из гречневой муки с ветчиной и яйцами. Вроде бы не совсем похоже на стрит-фуд, но пользуется огромной популярностью именно с уличных лотков.

ЧЕХИЯ

Смаженый сыр. Нежнейший сыр в панировке с хрустящей корочкой, вкус неповторим.

СЛОВАКИЯ И ЧЕХИЯ

Трдельник. Это булочка в виде трубочки из сдобного теста, обсыпанная сахарным песком, корицей и орехами.

ИСПАНИЯ

Бокадильос тортилья. Вроде бы обычный бутерброд, но начинка может быть всевозможной: ветчина, картофель, яйца, сыр и т.д. Иногда хамон с тёртым чесноком и луком, ничего необычного, но вкус отличный.

ПОЛЬША

Запеканка - односторонний бутерброд на багете с мясом, грибами и плавленным сыром и залитый кетчупом с зелёным луком.

ЛЮКСЕМБУРГ

Самая популярная уличная закуска - картофельная котлета с луком, с хрустящей корочкой.

ИТАЛИЯ

Фокачча с сыром рекко. В общем, это просто закрытая сырная пицца, но для того, чтобы есть на ходу - идеальный вариант. Само собой, любимое лакомство местных и туристов - джелато.

ГРЕЦИЯ

Сувлаки. Прямо на ваших глазах, готовится блюдо из мяса и овощей на гриле, подаётся в круглой пите с цацики соусом, луком и листьями салата. В туристических зонах греческих городов - это самый популярный перекус.

P.S. Так что, посещая новые для себя страны и города, не упускайте возможность попробовать местную уличную еду, ведь это не только экономия времени и денег, но и новые вкусовые ощущения!

Приятного аппетита!

AviaTravel

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