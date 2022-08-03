Что нужно, а что нельзя делать туристам в Турции

Не секрет, что большая часть азербайджанских туристов едет отдыхать в Турцию: в Стамбул, Анталью, Бодрум и т.д. Наши страны настолько близки, что мы не чувствуем себя в Турции гостями, хотя об этом иногда следует помнить. Мы уже писали о том, чего не рекомендуется туристам делать в некоторых странах, но в этот раз речь пойдет конкретно о Турции. Ведь и у братской страны есть свои писаные и неписаные законы, которые следует соблюдать, дабы не оставить неприятных воспоминаний о себе.

Итак, 8 важных моментов, о которых следует помнить:

1. Бакшиш или привычные для нас чаевые: в Турции это не просто принято, но и "ожидаемо" представителями некоторых профессий: официанты в ресторанах, некоторые служащие в отелях, иногда гиды и переводчики во время экскурсий. Но по наблюдениям, то ли наши стесняются давать мелочь, то ли экономят, но часто пренебрегают этим моментом. Ведь не так уж накладно округлить счёт в кафе или в такси, дать пять-десять лир за уборку номера в отеле - это, естественно, не обязательство, но так поступают туристы и из других стран.

2. Еще одна вроде мелочь, но неприятная - это непонятное стремление туристов забронировать лежанку у бассейна, накрыв её полотенцем, хотя лежанок вполне хватает на всех.

3. Как со смехом признался один из работников отеля, азербайджанцы, почему-то обращаясь к персоналу, называют их "аби" - сами турки так обращаются только к лицам, более старшим по возрасту.

4. Бывает, что несведущие туристы первыми протягивают руку турецким женщинам, а здесь так не принято.

5. Наше традиционное жестикулирование туркам тоже не совсем понятно: например, наше покачивание головой в смысле "нет" воспринимается как "не понял", для них отрицание - это щелчок языком. А наше "одобрение" в виде поднятого кверху большого пальца или комбинация рук в смысле "о-кей" у турок вообще считается оскорблением, связанным с ориентацией.

6. Стоит упомянуть и о желании туристов фотографировать всех и всё подряд - с турецкими мужчинами проблем может и не будет, а вот женщин, тем более "покрытых", это может оскорбить.

7. Также не стоит вдаваться в споры о турецких политиках, исторических деятелях, тем более, не зная о политических предпочтениях собеседника. Как можно более уважительно обращайтесь с представителями власти, полицией, жандармерией, иначе даже наше "братство" не поможет - отменная предупредительность и готовность помочь мгновенно превратится в жёсткость, хотя и в пределах закона.

8. И никаких взяток! Они могут привести к очень сильной головной боли в виде огромного штрафа - это в лучшем случае. Даже просто за такую попытку могут депортировать, если повезёт, а то и отправить за решетку надолго.

Выполнение этих несложных рекомендаций сделает поездку в Турцию не только приятной для вас, но и оставит хорошее впечатление о вас у местных жителей. А ведь порой по поведению одного человека судят о характере всей нации...

Приятных путешествий!

AviaTravel

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