По Европе распространилось новое надувательство туристов

Туристов предупредили о потенциальном надувательстве во время путешествий по Европе, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Так, во время поездок в Рим и Вену под видом путешественников к гостям города стали часто подходить мошенники с просьбой купить им еду, мотивируя тем, что у них закончились деньги.

Например, за короткое время один из туристов дважды стал их объектом. Приведем его рассказ, опубликованный The Sun: "Я в Риме, и сегодня ко мне подошел парень, когда я сидел на скамейке. Он объяснил, что он прибыл из Венгрии, где работал художником, но у него закончились деньги, а пробыть в Риме ему предстоит еще три дня. Затем он прямо попросил меня купить ему пасту в кафе неподалеку. Я сказал ему, что у меня ограниченный бюджет, но предложил ему два банана, которые у меня были, которые он в итоге взял. У меня было нечто подобное во время моей предыдущей поездки, до коронавируса, на автовокзале в Вене. Ко мне подошел парень, объяснил, что он приехал с Балкан, рассказал какую-то странную историю о том, как у него закончились деньги, и попросил меня купить ему фастфуд в киоске. Этот парень действительно разозлился, когда я предложил ему то, что у меня было с собой, назвав это дерьмовой едой. Ему, должно быть, было за 40, а парню из первой истории - около 30. Может быть, я слишком скептичен, но я действительно не верю в их рассказы о том, что у них просто закончились деньги на еду. В то же время я не могу понять, в чем подвох, если они лгут. Они просто очень бюджетные путешественники, пытающиеся поесть бесплатно?"

Как выяснилось позднее, это были вполне типичные истории, которые используют подставные лица для "развода" туристов. По данным издания, мужчина действительно стал жертвой мошенничества, хотя он не до конца понял, в чем был подвох. На самом деле такую схему "проворачивают" владельцы магазинов и кафе в туристических местах, рассчитывая, что сердобольный путешественник действительно купит поесть голодному знакомому.

"Довольно распространенная афера в некоторых частях мира связана с попрошайничеством такого рода, обычно мошенник работает с местным магазином. Они умоляют вас купить какой-нибудь товар, а когда вы уходите, кладут его обратно на полку их магазина-партнера, а ваши деньги себе в карман", - пояснил один из знающих путешественников. "Это распространенное мошенничество во всем мире - игнорируйте любого, кто подходит к вам на улице. Отправьте немного денег на местную благотворительность, если чувствуете себя виноватым", - добавил другой.

Впрочем, остальные не поверили, что такая схема обогащает хозяев общепита, и заявили, что автор столкнулся с типичными бегпакерами, т.е. рюкзачниками - бюджетными туристами, которые ездят из страны в страну с ограниченной суммой денег, поэтому нередко для своего перемещения используют чужие средства.

"Я считаю их позором одиночных путешествий. Они чаще встречаются в Юго-Восточной Азии, я удивлен, что они начали появляться и в Европе", "Я видел бегпакеров, их особенно много в Азии. Это пиявки, на которых лучше не обращать внимания", - такие комментарии оставили пользователи.

Заметим, что бегпакинг как явление стал популярным еще до пандемии, когда туристы путешествовали практически без денег и попрошайничали на улицах, чтобы заставить людей финансировать свои поездки. Бегпакеры часто сталкиваются с огромной негативной реакцией. Например, в 2019 году райский остров Бали расправился с такими проблемными туристами.

В официальном заявлении Сетио Будивардойо из иммиграционного департамента острова говорилось, что они сообщают о бегпакерах в посольства, поскольку забота о них должна быть обязанностью представительства их страны. "Мы видели много случаев проблемных путешественников, в последнее время они либо австралийцы, либо британцы, либо русские. Мы обычно сообщаем об этих случаях в соответствующие посольства, чтобы они могли следить за своими гражданами, которые находятся в отпуске", - пояснил он.