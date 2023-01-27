AZAL запускает рейсы из Баку по трем новым направлениям

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) добавляет еще три новых направления в Россию.

Как сообщили в пятницу Day.Az в AZAL, авиакомпания с марта начнет полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару.

Так, "Азербайджанские Авиалинии" с 16 марта начнут выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. С 19 марта авиакомпания будет летать в Екатеринбург дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта будет выполнять рейсы в Самару. Полеты в этот город запланированы по средам и субботам.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальных сайтах авиакомпаний www.azal.az и www.butaairways.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильные приложения AZAL и Buta Airways.