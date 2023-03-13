Последствия пандемии привели к тому, что над туризмом нависла новая угроза. На туристической выставке в ITB-Берлин озвучили новую глобальную проблему - и ей оказался дефицит персонала. За "ковидные" времена туризм по всему миру потерял примерно 62 млн человек сотрудников, и возвращаться они не торопятся - почти 90% предприятий турсектора испытывают острую нехватку рабочей силы, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Такие данные содержатся в отчёте, представленном на заявлено на пресс-конференции в рамках ITB, исследовательской компанией по расширению занятости в сфере туризма (TEEM), которая была создана по инициативе министра туризма Ямайки Эдмунда Бартлетта и Глобального совета по путешествиям и туризму (GSTC).

"Новой проблемой туристической сферы после пандемии стал поиск кадров. Всемирный экономический форум заявил, что коронавирус привел к потере 62 миллионов сотрудников в этом секторе", - говорится в исследовании. Также в нём приводятся следующие цифры: 68% предприятий турсферы заявили, что в настоящее время испытывают нехватку персонала, ещё 88% подтвердили нехватку рабочей силы. При этом 62% участников заявили, что группу в возрасте от 25 до 45 лет труднее всего убедить работать в туризме - этот сегмент, как правило, сосредоточен на технологиях и фармацевтическом секторе, заявили они. Также 82% заявили, что им приходится держать заявление о вакансиях дольше, чем обычно, прежде чем они найдут сотрудника. Причем в основном страдают высокотехнологичные отрасли - такие как технологии, искусственный интеллект, продажи и бронирование.

"К 2025 году индустрии путешествий и туризма потребуется 8,4 миллиона новых сотрудников, специализирующихся в таких областях, как анализ данных, цифровой маркетинг и расширенное обслуживание клиентов", - уверили исследователи. Они также заявили, что на данный момент необходимо "попытаться понять чувства персонала, работающего в этом секторе, и причину миграции в другие сектора".