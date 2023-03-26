Европа начала раздачу бесплатных ж/д билетов для молодых туристов

"Открыть Европу" призвала молодых туристов, родившихся после 2004 года Еврокомиссия. Компания DiscoverEU официально анонсировала для молодых туристов восьмой весенний розыгрыш 35 000 бесплатных ж/д билетов для молодых туристов. Это касается всех туристов из стран ЕС, также "завлекалочка" работает и для молодёжи из стран связанных с программой Erasmus+, таких как Лихтенштейн, Исландия, Северная Македония, Сербия, Норвегия и Турция, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Молодые туристы должны будут, во-первых, предъявить документы, что они родились после 1 июля 2004 года, а также до 29 марта подать заявку на Европейском молодежном портале. Далее им потребуется заполнить пять анкет и ответить на несколько дополнительных вопросов. После чего выигравшие участники смогут получить бесплатные билеты и отправиться в путешествие по Европе на срок до 30 дней с 15 июня 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Как заявила Комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль, ожидается большое количество заявок, и подчеркнула, что инициатива DiscoverEU с каждым годом становится все более открытой и с каждым годом все больше и больше молодых людей присоединяются к сообществу DiscoverEU. В конце этого цикла, по её словам, ожидается более 1 миллиона заявок.

Молодые туристы смогут проследовать, благодаря бесплатным билетам, по нескольким культурным маршрутам. В частности, заявители этого года смогут открыть для себя маршрут нового европейского Баухауза, который был разработан в январе 2023 года. В целом данные молодёжные маршруты "объединяют различные направления культуры", в том числе театр, архитектуру, музыку, моду и изобразительное искусство. Причем обладатели бесплатных билетов на поезд также смогут посещать места, отмеченные знаком Европейского наследия, и останавливаться в городах, "которые приложили усилия, чтобы стать более доступными для всех".

Кроме того, организаторы программы предложат туристам дисконтную карту, предлагающую более 40 000 возможностей скидок на общественный транспорт, проживание, культуру, спортивные мероприятия, питание и другие услуги, доступные в странах, в которые они едут. Всех туристов, выигравших бесплатный билет, национальные агентства Erasmus+ обещают подготовить к поездке.