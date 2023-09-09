В Таиланде сгорела популярная у туристов достопримечательность

Сильный пожар произошел на популярной у туристов достопримечательности Таиланда - плавучем рынке в Паттайе. Об этом сообщило издание The Pattaya News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Возгорание началось после 19:00 в четверг, 7 сентября. Очевидцы рассказали, что заметили сноп искр в центральной части рынка у деревянных туалетов. Огонь быстро охватил торговые павильоны, построенные из бамбука и древесины. По данным издания, многие продавцы пытались вытащить вещи из огня, а некоторые прыгали в воду, спасая свои жизни.

На место прибыли полиция, пожарные и 20 единиц техники. Около 22:00 вечера специалистам удалось взять пожар под контроль, к тому моменту многие постройки были полностью уничтожены. Предварительно ущерб оценивается минимум в 50 миллионов батов.

Уточняется, что пожар начался после закрытия торговых рядов, поэтому там было мало людей. При этом несколько сотрудников рынка получили легкие травмы.

Издание подчеркнуло, что плавучий рынок - главная достопримечательность Паттайи. На площади более 60 акров (243 тысячи квадратных метров) работают сотни киосков, которые ежедневно посещают тысячи местных жителей и туристов.