В популярном среди туристов районе Осаки произошел крупный пожар

В семиэтажном здании, расположенном в одном из наиболее популярных у туристов и молодежи районов Осаки Дотонбори, произошел пожар. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, возгорание произошло около 10:00 по местному времени на первом этаже здания, где располагаются рестораны и бары. Впоследствии огонь перекинулся на верхние этажи, в результате чего огонь охватил весь дом.

Агентство Kyodo сообщило, что в результате инцидента пострадал как минимум один человек. Предположительно, это девушка. Подробностей о ее состоянии нет.

Причины произошедшего уточняются. В ликвидации огня задействовали 33 пожарных расчета и один вертолет.