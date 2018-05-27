Названа дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли

Поклонники "Игры престолов" с нетерпением ждут торжественного момента - свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли, которые даже сделали приглашения в стиле сериала. Да-да по слухам, приглашения были украшены коллекционными марками из серии в честь "Игры престолов" с изображением Джона Сноу. Наблюдать за церемонией бракосочетания будут 200 гостей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

И теперь стало официально известно, что свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли состоится буквально через месяц - 23 июня. Торжество пройдет в Шотландии, в замке, который принадлежит отцу Роуз Лесли.

Напомним, еще в октябре 2017 года стало известно, что Кит Харингтон сделал предложение Роуз Лесли. Актер рассказал, что его признание произошло не так, как он изначально планировал. Кит просто не выдержал - так ему хотелось как можно быстрее позвать любимую замуж.