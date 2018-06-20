Чем закончились попытки монголо-татар захватить Японию

Монгольский хан Хубилай, завоевав Китай и Корё (Корею), решил, что и Япония ему должна покориться. Но он жестоко просчитался: оба военных похода монголо-татар на страну самураев в XVI веке закончились поражением. Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет об этих походах и почему они оказались столь неудачными.

Дипломатия как метод увещевания не годилась

Ко второй половине XVI века монголы уже захватили Китай, Корею и устремили свой взгляд на Японию, которая была всего в 50 милях. Но было ясно, что нападение на Японию невозможно без флотилии, которой у степняков-кочевников отродясь не бывало и быть не могло. И, конечно, в морском деле они ничего не смыслили. Но поначалу хан Хубилай долго надеялся, что Япония падет к его ногам и станет вассалом империи монголов просто устрашась ее мощи, по определению. Хубилай высылал гонцов-"дипломатов" с просьбой-угрозой "решить вопрос" и "войти в дружеский контакт" по-хорошему, иначе он пошлет войска. Японцы отмалчивались. Предыстория и развитие монголо-японского конфликта подробно описывается в "Юань ши" - историческом труде китайских летописцев того времени, который в XIX веке впервые в Европе был переведен на русский язык выдающимся русским китаеведом отцом Иакинфом (Бичуриным). Татаро-монголы Чинхиз-хана завоевали территории современного Северного Китая еще раньше, чем Корё, и в попытках захвата Японии Китай тоже сыграл определенную роль. К слову, династию Юань также создал хан Хубилай.

... но и военная кампания тоже

Монголы не располагали ни малейшим опытом в кораблестроении, а без наличия военных судов идти на Японию было бессмысленно. Строили корабли для них жители поверженной Корё. Часть войска для нападения на японцев тоже составили "легионеры" из числа коренных жителей захваченной монголами страны. В 1274 году флот из 300 больших и 400 малых судов, а также 23 тысяч воинов (из которых 15 тыс. составляли монголы, остальные корейцы) выдвинулся в сторону земель Японии. При подготовке к войне разоренная монголами Корё не могла обеспечить солдат провиантом, и его в срочном порядке пришлось запрашивать из Китая. На японских островах Цусима и Ики монголы перерезали большинство тех, кого не пленили. Как писал в своей работе британский исследователь японской военной истории Стивен Тёрнбулл, японцев этот факт шокировал: они никогда не позволяли себе в военных конфликтах убивать гражданское население. В битве за бухту Хаката проявились все преимущества и недостатки противоборствующих сторон. Монголы метали катапультами металлические бомбы-шары, которые разрывались и воспламеняли все вокруг. Захватчики давили грубой и превосходящей по численности силой. Противостояли друг другу и тактики противников: монголы шли фалангой и брали числом и напором, а японская воинская традиция предписывала атаковать первыми, рубить и собирать головы врагов. Самурай обязательно должен был сразиться с достойным противником один на один. Безмерная храбрость являлась основным преимуществом японских воинов. В решающей битве японцы отошли на укрепленные позиции в ожидании подкрепления, которое должно было прибыть с островов Сикоку и Хонсю. Монголы, удивленные столь яростным сопротивлением со стороны самураев, понимали, что это не финальный этап битвы. Перераспределение сил для захватчиков в ту ночь стало роковым - поднялся страшный тайфун, потопивший сотни судов монголов и уничтоживший тысячи солдат-иноземцев. У японцев суда были более маневренными, и они этим воспользовались, чтобы добить монголов. Немногочисленные уцелевшие корабли возвратились в Корё.

Камикадзе - помощь свыше

Второе вторжение на японские территории для монголов-завоевателей также закончилось поражением. Самураи, понимая, что от них просто так не отстанут, к 1281 году укрепили оборонительные укрепления, выработали тактику обороны и наступления. Захватчиков и кораблей на этот раз было уже в несколько раз больше, но и сопротивление со стороны японцев оказалось гораздо более ожесточенным и изощренным. Самураи на маленьких, маневренных лодках устраивали локальные рейды по уничтожению противника. В августе 1281 года японцам в их обороне вновь помогли сами небеса - камикадзе ("божественный ветер"), а попросту такой же тайфун опять перемешал в море сотни вражеских монгольских судов. Японцы, воспользовавшись ситуацией, резали обескураженных врагов как кур. Потери нападавших вследствие стихии и боевых действий исчислялись десятками тысяч. По сути, безуспешная попытка захвата Японии поставила крест на истории завоеваний империи татаро-монголов. Больше она никаких существенных побед не одерживала.

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