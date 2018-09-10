Сколько ждать звонка работодателя после собеседования

По вашим ощущениям собеседование прошло без ошибок и вас непременно должны взять на работу, но вместо принятия вас на работу вам пообещали вскоре перезвонить, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина собрали рекомендации, как правильно вести себя в такой ситуации и как вежливо, но ненавязчиво напомнить о себе работодателю.

Почему он не звонит?

Причин, по которым потенциальный работодатель не звонит, может быть великое множество.

1. Первая и самая распространенная - он выбирает из определенного количества кандидатов. Особенно если вакансия "популярная", закрыть ее требуется не срочно, а зарплата - привлекательная. Собеседования могут длиться несколько дней и даже недель. Работодатель пытается найти лучшего кандидата к себе в команду, поэтому желание пообщаться со всеми претендентами - абсолютно понятно. Даже если вы произвели положительное впечатление, работодатель, скорее всего, рассмотрит и других кандидатов на вакансию.

2. По вашей кандидатуре нет единогласного решения. Например, ваш потенциальный непосредственный руководитель в вас заинтересован, а у начальника рангом выше есть сомнения.

3. В крупных компаниях каждая вакансия проходит больший круг рассмотрений и одобрений, чем в меньших. А если речь идет о позиции ТОП-менеджера, сроки рассмотрения могут быть продлены: ведь "добро" требуется от всех инвесторов и даже от службы безопасности фирмы.

4. На предприятии случилась внештатная ситуация: аудиторская проверка, кадровые перестановки, внезапный переезд, болезнь менеджера по персоналу.

5. Ваша кандидатура не заинтересовала работодателя в той мере, в которой вы себе представляли.

Как ненавязчиво напомнить о себе

"Приличным" временем ожидания ответа после собеседования считается время от двух дней до двух недель, если другие сроки не были оговорены предварительно на собеседовании. Если же ожидание заставляет нервничать или вас пригласили в другую компанию, но вы на раздорожье: первое место кажется более привлекательным, но вы не уверены, что вас там ждут, - всегда можно аккуратно напомнить о себе.

Вот несколько способов:

1. Через неделю после собеседования уместно будет позвонить самому и поинтересоваться своей судьбой в компании. Если же в ответ услышите нечто неопределенное - не теряйте время, ищите дальше.

2. Работодателю можно отправить письмо с дополнительными примерами работ, статьями, упоминаниями в СМИ, тем самым напомнив о себе.

3. Отправить дополнительное письмо с напоминанием о том, кто вы и когда приходили на собеседование, - если вакансий много, вас на какое-то время могли попросту упустить из виду.

Чего не следует делать:

звонить каждый день - это навязчиво

писать во все возможные мессенджеры

приезжать в компанию без предупреждения

повышать голос, демонстрировать обиду, давить на жалость

И помните, что трудоустройство заканчивается в момент подписания трудового договора. Пока вы этого не сделали - не прекращайте поиски.