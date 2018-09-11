10 лучших музеев мира

Сайт для путешественников TripAdvisor опубликовал топ-10 самых популярных музеев в мире согласно отзывам посетителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, возглавил список парижский музей изобразительных искусств Орсе, оставив Лувр на седьмой строчке рейтинга. На втором месте оказался нью-йоркский музей, посвященный трагедии 11 сентября 2001 года. Замыкает тройку лидеров знаменитый Метрополитен-музей.

1. Музей Орсе - Париж, Франция

2. 9 / 11 Мемориал - Нью-Йорк, США 3. Метрополитен-музей - Нью-Йорк, США 4. Британский музей - Лондон, Великобритания

5. Национальный музей Прадо - Мадрид, Испания

6. Новый музей Акрополя - Афины, Греция

7. Лувр - Париж, Франция

8. Национальный музей Второй мировой войны - Новый Орлеан, США 9. Национальный музей антропологии - Мехико, Мексика

10. Музей жертв войны - Хошимин, Вьетнам.

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