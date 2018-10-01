Советские артисты, которые умерли в нищете

Гениальные актеры и актрисы советского кино, которые оказались на обочине жизни под старость лет, - в нашей галерее. Успешные роли, любовь народа и бесчисленные предложения - у этих великих актеров было все, но только на пике популярности. Будущее же приготовило им забвение, одиночество и полную нищету. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер..

Алексей Смирнов

Веселый хулиган из фильма "Операция Ы" в жизни был несчастным и одиноким. Его единственным другом стал Леонид Быков. Неудивительно, что после гибели украинского актера, Смирнов сильно заболел. После смерти выяснилось, что актер был крайне беден. Деньги на гроб пришлось собирать всем миром.

Сергей Филиппов

Народный любимец Филиппов, не выдержав обрушившейся славы, превратился в аскета. В 1965 году у актера обнаружили рак головного мозга, поэтому его последние дни прошли в ужасных болях и одиночестве. Все это время Сергей буквально голодал, но не от болезни, а от безденежья.

Георгий Вицин

Выдающийся советский актер до конца своей жизни был предан театру - работал даже в плохом самочувствии. На свою скромную пенсию он кормил птиц и выхаживал бездомных собак, а богатую квартиру отдал дочери. На крошечную пенсию и пришлось сколотить гроб артисту, который несли вдова с дочерью и соседки.



Тамара Носова



Веселая и бесконечно талантливая Тамара Носова не смогла построить семейное счастье, которого всегда желала. Махнув рукой на театр и кино, актриса полностью закрылась в себе. Старость Носова встретила в ужасной нищете: денег на квартплату не хватала, питаться приходилось в столовых для бездомных.



Изольда Извицкая



Красотка советского кино пристрастилась к крепким напиткам еще во время работы в театре. Ее дружба с алкоголем окрепла после ухода любимого мужа Эдуарда Бредуна. Тратя свою крохотную пенсию на водку, актриса питалась сухарями. Так, Извицкая умерла в запоях от длительного голодания.