Эффект победителя: почему за одной победой всегда следует другая

Неважно, кто вы - биржевой маклер или лабораторная крыса, одна победа реально увеличивает ваши шансы на следующую победу. Некоторые люди просто одерживают победу за победой в любых сферах жизни. Этот феномен известен как эффект победителя. Подробнее о нем расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Мышиный эксперимент

Биологи давно заметили, что когда животные в дикой природе борются за лидерство, тот, кто победил, скорее всего, и в будущем будет одерживать победы. Так происходит не просто потому, что они сильнее. Учёные обнаружили, что один лишь факт победы достаточен, чтобы повысить шансы на дальнейший успех. В этом есть определённый логический смысл: знание, что вы можете победить, пробуждает уверенность, а уверенность - важный инструмент для достижения успеха.

Исследователи предположили, что всё дело в гормонах. Они решили, что победа приводит к выбросу тестостерона, а тестостерон делает животных более агрессивными. Проигрыш, наоборот, приводит к выбросу гормона стресса кортизола, который делает животных пугливыми и осторожными. Однако исследование 2017 года, опубликованное в журнале Science, отмечает кое-что другое.

Команда во главе с Хаилан Ху из Чжэцзянского университета предположила, что истинной причиной эффекта победителя является участок мозга под названием дорсомедиальная префронтальная кора. Этот участок отвечает за упорство - черту, которую лайф-коуч может назвать "зерном". Чтобы проверить свою теорию, исследователи помещали пары мышей мужского пола в узкую трубу лицом друг к другу. Поскольку это явно некомфортная ситуация, каждая мышь попытается найти способ выбраться как можно быстрее, обычно сражаясь, чтобы вытолкнуть соперника со своего пути.

Исследователи взяли проигравших мышей и использовали свет для активации дорсомедиальной префронтальной коры, а затем снова запустили их в трубу с соперниками. При активации этих нейронов от 80 до 90 процентов бывших проигравших опередили своих соперников.

Тут есть ещё один нюанс: на следующий день, когда исследователи посадили в трубу тех же мышей, ничего не производя с их мозгом, мыши, которые победили последними, продолжали выигрывать. Каким бы ни был эффект от первоначального поражения, он был стёрт последующей победой.

Предыдущие исследования указывали на связь таламуса, своего рода сенсорного сигнального переключателя мозга, и дорсомедиальной префронтальной коры, поэтому учёные пытались активировать эту связь. Разумеется, это имело тот же побеждающий эффект. Важно, что эти ранее проигравшие мыши продолжали побеждать безо всякого изменения уровня тестостерона, а это значит, что предыдущая теория была неверна.

Не было ни гроша, да вдруг алтын

Хотя исследования животных не всегда применимы к людям, возможность такой же работы нашего мозга, конечно, интригует. Во всяком случае, можно наблюдать эффект победителя и у людей. В книге "Час между собакой и волком: риск, интуиция, биология бумов и крахов" Джон Коутс приводит в пример исследование, в котором рассматриваются 623 тысячи теннисных матчей. В ходе исследования обнаружилось, что победитель первого сета имеет 60% шансов на победу во втором, а поскольку теннисная игра состоит из трёх сетов, то и выиграть игру.

Если эффект победителя существует, то это и хорошая, и плохая новость одновременно. Хорошая новость - победа даже лучше, чем вы думали, плохая - поражение даже хуже, чем казалось. Возможно, у всех нас есть дополнительная мотивация. Знание, что одна победа приводит за собой другие, может помочь нам достичь той самой первой победы.

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