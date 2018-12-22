Самые длинные сериалы в истории
Некоторые сериалы до сих пор сохраняют хорошие рейтинги и продолжают выходить. В нашем материале - сериалы-рекордсмены.
Сериал "Путеводный свет" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в истории. Он длился с 1937 по 2009 год. Первые серии выходили на радио, а с 1952 года шоу переехало на ТВ. Всего было снято более 15 тысяч серий.
На втором месте сериал "Как вращается жизнь", который выходил с 1956 по 2010 год. За это время вышло более 13 тысяч серий.
Сериал "Дни нашей жизни" занимает третью строчку нашего рейтинга. Но это пока. Мыльная опера впервые вышла на экраны в 1965 году, и зрители продолжают ее смотреть. Если шоу не закроют, у него есть шанс побить все рекорды.
Сериал "Одна жизнь, чтобы жить" одним из первых затронул проблемы наркомании и расизма. Всего вышло более 10 тысяч серий, первую из которых показали в 1968 году.
Сериал "Все мои дети" - еще один долгожитель, который и не думает останавливаться. На сегодняшний день снято более 10 тысяч серий, и это не предел.
А вот популярная в СНГ "Санта-Барбара", которая, казалось, не закончится никогда, состоит всего лишь из двух с небольшим тысяч серий. На их просмотр уйдет 66 дней без перерывов на сон и обед.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как перестать откладывать дела на потом
Как живут самые богатые люди в мире
Точный гороскоп на субботу
У растений обнаружена память
Евросоюз принял важное решение по России
Nazir müavini BDU-nun rektor əvəzi oldu
Bu gün ölkədə ən uzun gecə olacaq
ОДКБ пролетела мимо Пашиняна - армяне бессильно бесятся
Турция и США проведут военные переговоры
Azərbaycan neft hasilatını azaldacaq - OPEK+ sazişi çərçivəsində
Кроссовки Nike с автошнуровкой станут вдвое дешевле
В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления - ОБНОВЛЕНО
"Сабах" реализовал первый зимний трансфер
В Азербайджане повышены прожиточный минимум и критерий нуждаемости
-
21 Дек. 11:51 12 176
-
21 Дек. 11:00 11 137
-
21 Дек. 10:39 7 272
-
21 Дек. 11:10 5 655
-
21 Дек. 15:28 5 506