Индийская астрология: ваш альтернативный знак

Если верить индийскому гороскопу, знаков не 12, а целых 27 - и каждый имеет свой неповторимый характер и сексуальность. Узнать, к какому знаку индийского гороскопа вы принадлежите, можно из этого материала, который представляет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Самец обезьяны (с 28 декабря по 10 января)

Натура сложная, противоречивая. Стремления и желания обладают огромной силой и мощью, но они, увы, недолговечны. Это проявляется в постоянной смене увлечений, работы, места жительства и... партнеров.

Мангуст (с 11 по 23 января)

Мангуст неутомим, честен, он настоящий идеалист, который не соглашается на что-то меньшее, чем его представления о совершенстве. Интересно, что только у мангуста во всем индийском гороскопе нет пары - такой он оригинальный и самобытный.

Мартышка (с 24 января по 5 февраля)

Мартышка - натура глубокая и чувствительная, но сразу это не поймешь. Она ненавидит драматизировать, поэтому ее чувства не проявляются должным образом. За язвительной прохладной внешностью скрывается пылкая натура.

Львица (с 6 по 18 февраля)

Львицы очень щедры - во всех смыслах. Это знак, который всю свою жизнь пытается соединить духовное и материальное и добиться успеха в обеих сферах. Львицы готовы брать на себя ответственность, но и от партнеров требуют многого.

Кобыла (с 19 февраля по 3 марта)

Кобыла очень талантлива, но не уверена в своих силах. Она вечно сомневается - как в себе, так и в тех, кто ее окружает. Тем не менее, довольно вынослива (в том числе эмоционально). Иногда делает то, что кажется невозможным.

Лев (с 4 по 16 марта)

Лев - настоящий царь зверей: заботится о своем прайде, щедр и великодушен. Обладает хорошей волей, но практические навыки довольно слабые. Порой Львы бывают чересчур самоуверенными, впрочем, в отношениях им это никак не вредит.

Корова (с 17 по 30 марта)

Это очень мудрые люди, которые ценят духовное выше материального. Но в материальном они преуспевают благодаря своему умению просчитать ситуацию наперед - так что без куска хлеба не останутся.

Слониха (с 31 марта по 12 апреля)

Эти люди очень сострадательны и милосердны, можно сказать, что любовь и забота - это цель их жизни. Они не выносят одиночества и обычно их близкие очень любят и ценят их.

Жеребец (с 13 по 26 апреля)

Это очень активные люди, которым то и дело подавай чего-нибудь новенького. Без цели они чахнут, но когда точно знают, чего хотят, свернут горы. В сексе им нет равных: благодаря большим природным силам Жеребец сделает работу за двоих - если, конечно, его партнер будет не против.

Слон (с 27 апреля по 10 мая)

Слон наслаждается всеми земными радостями: едой, сексом, сном. Он умеет показать окружающим, как получить удовольствие в любой ситуации. В отношениях - страшный собственник, настроен на обладание объектом своей страсти, но теряет интерес, если этот объект совершенно не сопротивляется.

Овца (с 11 по 24 мая)

Овце трудно ощутить баланс: она мечется между противоположностями буквально во всем. Когда ситуация становится совсем патовой, Овца собирает волю в кулак и приводит свою жизнь в равновесие. В отношениях Овца пуглива, пассивна и боится соперников.

Змей (с 25 мая по 7 июня)

Змей и страстен, и романтичен. В жизни вообще ему нужны приключения и возможности проявить свою творческую натуру, иначе зачахнет. Отношения строит умело, но порой создают путаницу из двух и более людей.

Змея (с 8 по 20 июня)

Змеи обожают командовать и брать все на себя - как в своей жизни, так и в жизни тех, кто ей близок. Она достаточно страстна и энергична, доводит дело до конца и обычно никто не в накладе.

Собака (с 21 июня по 4 июля)

Собака очень умна и прагматична. Порой она думает о себе слишком много и недооценивает тех, кто рядом. Впрочем, ей это прощают за выдающиеся таланты и способность мгновенно реагировать на ситуацию.

Кошка (с 5 по 18 июля)

Кошка - это сама доброта и равновесие. Она любит людей и они любят ее: за мудрость и заботу, за умение всегда оказываться рядом, если это нужно, и при этом не быть назойливой. В любви Кошка нуждается в комфорте - и физическом, и эмоциональном - только тогда она может раскрыться полностью. Не терпит давления.

Баран (с 19 июля по 1 августа)

Это очень ответственные люди, которые взваливают на себя кучу обязательств, к счастью близких. Но сами Бараны могут очень уставать от такой нагрузки.

Кот (со 2 по 15 августа)

Легкий, с отличным чувством юмора, Кот всегда найдет себе место под солнцем. Он умеет подобрать ключик к любому, кто ему понадобится, - в этом секрет успеха Кота.

Крыс (с 16 по 29 августа)

Крыс - это почетный член общества потребления. Ему всегда чего-то не хватает и он умеет получить это - будь то материальные блага или люди, к которым Крыс испытывает жгучий интерес. Крыс - критикан, вечно жаждущий улучшений, он всегда недоволен и собой, и вами.

Крыса (с 30 августа по 12 сентября)

Крысы очень любит комфорт и безопасность и готовы вкладывать силы для достижения желаемого уровня. Они спокойны и собранны, рациональны. Для отношений они выбирают того, чьи цели им нравятся и совпадают с целями самой Крысы.

Бык (с 13 по 25 сентября)

Бык - человек стабильный и крепко стоящий на ногах. Он планомерно строит свою жизнь, серьезно относится к работе и отношениям. В партнеры выбирает того, кто готов играть в долгую - женится обычно раз и на всю жизнь.

Буйволица (с 26 сентября по 9 октября)

Буйволица ставит успех очень высоко: она всеми силами пытается достичь желаемого. Причем, не всегда обладая нужными талантами и навыками, она часто просто находит тех, кто поможет ей, кто сделает какую-то часть работы за нее. В отношениях ценит постоянство и страсть - два качества, которые так трудно сочетаются.

Тигрица (с 10 по 22 октября)

Тигрица социально активна и не намерена вести скучную жизнь. Она обожает острые ощущения и постоянно ищет состязания - с другими людьми или обстоятельствами.

Буйвол (с 23 октября по 5 ноября)

Буйвол соединяет в себе стремление достичь духовных и материальных высот. Он отличный игрок в мире денег и достижений, но душа его чиста, как у ангела.

Тигр (с 6 по 18 ноября)

Тигр - человек компанейский. Он любит блистать в обществе любимых людей, с которыми его связывают общие интересы (особенно связанные с изучением Вселенной). В любви Тигр чувственный, но непостоянен: ничто не удержит его от нового увлечения.

Олениха (с 19 ноября по 1 декабря)

Олениха - человек сложный. Ее всегда тянет в заоблачные дали, удовлетвориться тем, что есть, она не может. Материальное не слишком волнует ее (хотя иногда она излишне на нем зациклена). Запросы высокие, но иногда они удовлетворяются.

Олень (со 2 по 14 декабря)

Олень умен и талантлив, но и очень завистлив: ему вечно нужно то, что есть у других. При этом он не смотрит вглубь себя, не понимает, что сделает счастливым его самого. В отношениях также часто оценивает по внешности и по тому, какой успех имеет объект внимания у противоположного пола. Потом разочаровывается, потому что это не удовлетворяет его самого.

Пес (с 15 по 27 декабря)

Это очень альтруистичная личность, которая буквально ведет за собой. Пес подкупает своей жаждой нового и постоянным притоком идей, он очень интересен себе и тем, кто его окружает. В близких отношениях Пес стеснителен и закрыт.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook