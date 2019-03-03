Большинство цыганских имен для уха россиянина звучит непривычно. Боико, Зиндело, Петша, Джофранка, Мирела - аналогов этих поэтичных имен в русском языке нет. Однако не все имена собственные у цыган уникальны. Многие - заимствованы из польского, румынского и даже русского языков. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Кириллица.Ру

Как цыгане выбирают имена своим детям

Ромы - известные любители всего звучного и яркого. Своим дочерям и сыновьям они тоже дают красивые имена с глубоким значением. Так, Петша в переводе с цыганского обозначает "свободный", Гунари - "воин", Иоска - "приумножающий", Тагар - "король".

Мальчикам дают мужественные и величественные имена, девочкам - подчеркивающие красоту, богатство и особую ценность. На цыганском женское имя Донка значит "неоценимая", Лала - "тюльпан", Папуша - "куколка", Рузанна - "прекрасная", Черген - "звезда", Эсмеральда - "изумруд", Раджи - "принцесса".

В цыганском языке масса собственных красивых слов. Несмотря на это, ромы частенько заимствуют имена для своих детей у народов, на территории которых в данный момент проживают. В таборах нередко можно встретить цыган с заимствованными именами венгерского, румынского или польского происхождения: Воляна, Иштван, Жужа, Зурка, Флорика и др.

"Русские" в таборе

Цыганские семьи, проживающие на территории России, много общаются с местным населением. Слыша русские имена, ромы зачастую "одалживают" их для своих малышей. Среди темноглазых дочерей табора частенько можно встретить привычных нам Люб, Надь, Богдан и Вит.

Некоторые русские имена цыгане немного переиначивают на свой лад. Так, наша русская "Надежда", "Надя" по-цыгански звучит как "Надья". Значение имени при этом полностью сохраняется. Имя "Любовь" ромы практически не используют в его полном варианте. Девочек называют сокращенно "Люба", что значит "любимая".

Русское имя древнеримского происхождения "Виталина" тоже не используется в полной форме. Цыгане называют девочек просто "Вита", что на языке ром значит "ива".

С мужскими заимствованными у русских именами та же история. В таборах можно встретить чистокровных цыган с именами "Александр", "Артур", "Дмитрий", "Алексей" и даже "Иван". Александр в цыганском варианте зачастую звучит как "Сашко". Есть аналоги русского "Николая" и "Петра": Нику и Пэтро.

Благодаря столь многочисленным заимствованиям список цыганских имен просто огромен. Едва ли какой-то другой народ может похвастаться таким же большим количеством вариантов называния новорожденных детей.