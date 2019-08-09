Две планеты у звезды, расположенной совсем рядом с Солнцем, очень похожи на Землю и могут быть обитаемы. Астрономы называют их, возможно, самыми похожими на Землю из известных экзопланет. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters израильскими учёными, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Звезда Тигардена - красный карлик класса М. Такие светила очень маленькие и тусклые. Поэтому эта звезда была открыта лишь в 2003 году, несмотря на то, что находится всего в 12,5 светового года от Солнца. Для сравнения: дистанция до Проксимы Центавра, ближайшего к Солнцу светила, составляет 4,2 светового года.

В 2019 году у звезда Тигардена были обнаружены две планеты. По правилам именования экзопланет они были названы "звезда Тигардена b", и "звезда Тигардена c". Для удобства эти названия сокращают до TG b и TG c.

Оба мира имеют массу в 1-2 земных. На TG b "год" длится 4,9 земных суток, а на TG c - 11,4. Это позволило астрономам предварительно предположить, что эти миры достаточно близки к своему тусклому солнцу, чтобы быть обитаемыми.

В новом исследовании температура на поверхности двух этих экзопланет и возможность существования на них жидкой воды рассчитываются более тщательно, с учётом возможного состава и толщины атмосферы.

Прежде всего авторы замечают, что TG b и TG c наверняка всегда повёрнуты к своей звезде одной стороной (как Луна к Земле). То есть в одном полушарии - вечный день, а в другом - вечная ночь. Так происходит из-за того, что они очень близки к своему солнцу.

Однако это не значит, что на дневной стороне царит убийственная жара, а на ночной - смертельный холод. Если у этих миров есть газовая оболочка, то ветры переносят тепло из горячего полушария в холодное. По расчётам авторов, атмосфера с плотностью от 0,3 до 17 земных обеспечила бы существование жидкой воды.

Исследователи вычислили, что планета TG b с вероятностью 60% имеет температуру от 0 °C до 50 °C. На TG c прохладнее, но и там вода (если, конечно, она есть) имеет шанс оставаться в жидком состоянии.

Авторы называют "сладкую парочку" одними из самых похожих на Землю экзопланет, которые когда-либо были обнаружены.

Заметим, что красные карлики, подобные звезде Тигардена, составляют примерно 75% звёзд в Галактике, поэтому астрономов очень волнует вопрос, возможна ли жизнь под их неярким светом. Пессимисты указывают на тот факт, что на подобных светилах часто происходят вспышки, способные убить всё живое. Оптимисты же утверждают, что это ещё не приговор.

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