На краудфандинговой платформе Xiaomi появилось новое устройство с длинным названием Moestar Spaceship Smart Pet Nest. Это милейший котический корабль - домик для питомца с футуристическим дизайном.

Домик оснащён термостатом, который проконтролирует, чтобы коту не было слишком жарко или холодно. Есть даже система отвода испарений, чтобы в домике не было конденсата.

Устройство отслеживает активность животного, чтобы вы могли через специальное приложение отсматривать соотношение сна и бодрости. В нём же можно включать и выключать подсветку домика и настраивать её цвет. Приложение также отправит вам сигнал, если кот перепутает домик с туалетом.

Внутренний объём составляет 33 литра. Дверцы здесь две - чтобы питомцу не приходилось разворачиваться, когда он захочет выйти. Диаметр каждого отверстия 19 см.

Moestar Spaceship Smart Pet Nest оценили в 399 юаней (примерно 3 800 рублей). Устройство поступит в продажу в Китае 29 сентября. О выходе глобальной версии пока не сообщается.

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