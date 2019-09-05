Туристов предупредили об участившихся случаях кражи денег с помощью специальных устройств, встраиваемых в банкоматы. Разоблачающий воров видеоролик публикует Daily Mail.

На видео демонстрируется металлическая пластина со специальным механизмом, которая устанавливается в банкомат. Внутри пластины размещен картридер, печатная плата и карта памяти, на которой сохраняются сведения о банковской карте и PIN-коды, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Внимание! Именно так считываются данные вашей карты в банкомате! Найдено в заповеднике Ubud Monkey Forest (Бали)! Остерегайтесь мошенников", - гласит подпись к видео.

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