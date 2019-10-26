Причин, по которой мужчина может уйти от женщины, существует множество. Далеко не всегда проблема кроется в партнерше, однако и такой вариант не следует исключать, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Не сошлись характерами

Несовместимость характеров - одна из первых причин, по которой мужчина может уйти от женщины. Красивая присказка о том, что противоположности притягиваются, практически не работает в реальной жизни. Гораздо проще строить отношения с партнером, когда взгляды и темперамент совпадают. В противном случае постоянно возникают конфликты, нередко из-за мелочей.

Постоянные ссоры разрушают не только отношения, но и самих людей внутри. Поэтому, если мужчина принял решение уйти, увидев, что у него со второй половинкой разные взгляды, скорее всего, так будет лучше для обоих.

2. Мужчина используется как отдушина

В обществе принято, чтобы мужчина зарабатывал на хлеб, а женщина берегла домашний очаг. Парадоксально, но такие союзы редко бывают счастливыми. Когда женщина не имеет собственных интересов, мужчина становится для нее отдушиной, она посвящает ему всю себя. А это довольно непростое бремя. Подобная обстановка не является признаком здоровых отношений. Поэтому со временем мужчины уходят к самодостаточным женщинам с собственными интересами.

3. Женщина в открытую демонстрирует желание выйти замуж

Есть стереотип, что если женщина не вышла замуж - значит, она не состоялась в жизни. И есть еще одно мнение, что настоящие мужчины в дефиците. Поэтому, когда на горизонте появляется первый попавшийся кандидат, многие женщины пытаются сразу женить его на себе. Однако вступать в брак люди должны лишь по обоюдному согласию, и если мужчина видит, что избранница торопит события, он уходит. Желание восприниматься не как муж, а просто как любимый человек, абсолютно нормально.

4. Женщина перестала интересовать мужчину

Когда причина разрыва кроется в потере интереса мужчины к партнерше, женщине не стоит винить в этом себя. Не нужно пытаться искать в себе то, что могло не устроить партнера. Либо он изначально не был заинтересован в продолжительных отношениях, либо это был просто не тот человек. Также не следует пытаться изменить ситуацию, если мужчина принял решение уходить по этой причине. Как правило, ни к чему хорошему это не приводит.

5. Прошлые отношения

У разных людей свои представления о распутном образе жизни. Для большинства мужчин важно, чтобы у женщины был всего один партнер. И если некоторые узнают, что до него у девушки была близость с другими мужчинами, они даже могут уйти от нее из-за этого. Но только женщина может решать, сколько половых партнеров у нее должно быть.

6. Женщина воспринимает мужчину как кошелек

Среди мужчин есть стереотип о женской меркантильности. Современные девушки стремятся быть финансово независимыми, но даже в наше время находятся такие дамы, которые воспринимают мужчин как кошелек. Далеко не каждому человеку понравится, если с ним будут вступать в отношения в корыстных целях.

7. Женщина больше не ухаживает за собой

Некоторые девушки после продолжительных отношений забывают о своем внешнем виде, ведь больше не нужно никого привлекать. Но о базовом уходе за собой нужно помнить всегда. Это нужно делать в первую очередь для себя, а не для мужчины.

8. Женщина зарабатывает больше мужчины

Если у мужчины низкая самооценка, он вполне может бросить женщину по этой причине. Таким образом он может пытаться самоутвердиться за ее счет, поставив в зависимое положение. Если человек любит по-настоящему, его не будут раздражать успехи второй половинки. Напротив, он будет радоваться.

9. Женщина не сдерживает себя

В случаях, когда девушка позволяет себе срываться на партнера, все время кричит на него, не стоит удивляться, что он может уйти. Как женщинам, так и мужчинам одинаково неприятно, когда на них постоянно кричат и в чем-то упрекают. Такие условия не дают построить гармоничные отношения.

10. Женщина изменила

Далеко не каждый сможет простить измену. К тому же такой поступок считается подлым. Измена говорит о том, что у человека больше нет чувств к своему партнеру. В таком случае лучше не обманывать любящего человека, а разорвать отношения. Это намного честнее.

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