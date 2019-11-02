Издание Independent составило список самых пугающих монстров из фильмов ужасов всех времен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего в рейтинг вошли 20 персонажей. На первом месте оказался Бабадук - сверхъестественное существо из детской книжки. Это герой из одноименного хоррора, который вышел в 2014 году.

Второе место занял лысый вурдалак немого фильма 1922 года "Носферату. Симфония ужаса".

Также в тройку самых пугающих персонажей вошел вампир Номак из фильма "Блэйд 2" 2002 года.

В рейтинге также оказались монстры из "Гремлины" (1984), "Кинг Конга" (1933), "Лабиринта фавна" (2006), "Франкинштейна" (1931), "Дрожи земли" (1990) и даже Рэндалл из "Корпорации монстров" (2001).

На последнем месте оказались инопланетяне их "Чужого" (1979).

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