Сегодня звезды гороскопа обещают наделить вас большим творческим потенциалом, интуицией и яркими заразительными эмоциями, причем поступки окружающих будут продиктованы не столько логикой, сколько эмоциональными аргументами, вроде "хочу" - "не хочу". Из-за этого оказаться в плену своих желаний и чувств будет гораздо легче обычного. Завести новое хобби, новых друзей, врагов или даже новый роман сегодня очень даже возможно. Кроме того, велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.

Овен

Сегодня у Овна будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Овен встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Овна, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Телец

Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, Телец сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, сегодня ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Телец хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут быть чересчур беспечными с деньгами! День наделяет их жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Близнецы способны на непродуманные траты. Их легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Близнецы могут стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы сегодня кошелек Близнецов не слишком похудел, им придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Рак

Сегодня дела у Рака обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий - просто Рак способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Рака - сегодня она у него будет на высоте - а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Рака же сегодня, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Лев

Сегодня Лев будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Льва не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Льва могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Лев не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Дева

Сегодня звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Девы будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ей не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы ее мечты сбылись, Деве необходимо как следует на них сосредоточиться. Если ее желания выполнимы, сегодня Дева, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Дева не попробует, то так и не узнает этого.

Весы

Сегодня Весам просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: их любознательность не знает границ! Лучше всего сегодня им будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Весам стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте - например, отправиться в музей, в кино или в место, где они еще не бывали. Даже готовя ужин, Весы могут отступить от привычных рецептов. Кроме того, сегодня Весы покорят кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника - перенимая чужой опыт, они настроены больше слушать, чем говорить.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа предвещают Скорпиону море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Скорпиона вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Скорпион не пожалеет: именно сегодня его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Скорпион натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Стрелец

Сегодня, какую бы цель не ставил перед собой Стрелец, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Стрелец сегодня способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Стрелец давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать - смелые люди сами творят свою судьбу!

Козерог

Сегодня у Козерога будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Сегодня в обществе любимого человека Козерогу будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство - интуиция - тоже обещает быть на высоте, предостерегая Козерога от ошибок и помогая ценными советами.

Водолей

Сегодня Водолей может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" - как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла сегодня на камень, Водолею стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Рыбы

Сегодня в гороскопе Рыб будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Рыбы ни находились, они способны блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, им будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Рыб внимательности. Зато они будут прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Рыбы смогут и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.