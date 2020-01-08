Точный гороскоп на среду: возможны конфликты и столкновения интересов

Сегодня звезды гороскопа склоняют проявить решительность и энергичность, позабыв при этом про дипломатичность. Возможны конфликты и столкновения интересов, которые могут вспыхивать совершенно спонтанно. Чтобы не провести весь день в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими. Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви. День создан для того, чтобы добиваться своего, так что не упустите свой шанс! Берите инициативу в свои руки: сегодня любовь - это поле битвы, и победу на нем одержит самый решительный.

Овен

Сегодня Овну не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Овен полностью уверен в своих решениях, ему стоит обдумать их еще раз, а лучше - отложить на потом. Сегодня ситуация может поставить перед ним важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.

Телец

Сегодня звезды гороскопа склоняют Тельца продемонстрировать силу в каком-то вопросе - это обеспечит ему нужный результат. День наделяет Тельца уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему он сможет демонстрировать твердость в любом важном деле - и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Тельца и его умению стоять на своем, окружающим сегодня придется учитывать его мнение, волей-неволей идя на компромиссы.

Близнецы

Сегодня Близнецы узнают, что такое неукротимость! День обеспечивает их огромным количеством деятельной энергии, и это - ключ к их огромным возможностям! Близнецам под силу все то, что они раньше считали нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика - все это сегодня им по плечу. Близнецам может даже казаться, что нет такого препятствия, которое они не смогли бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то они правы.

Рак

Сегодня Рак будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Рака рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Лев

Сегодня Лев будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Льва не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Сегодня ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Льву довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Дева

Сегодня окружающие будут то и дело раздражать Деву. Даже если они напрямую не стоят на ее пути и никак не могут помешать работе, Деве может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Дева сегодня способна потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ней рядом. Окружающим же будет казаться, что Дева придирается к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.

Весы

Сегодня Весы имеют шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на их судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сами Весы сегодня настроены не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Их ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!

Скорпион

Сегодня Скорпион имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Скорпиона это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок... Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь - сегодняшние решения Скорпиона могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Скорпион будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет настроен подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет его доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ним и так согласны, Стрелец все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Он может умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Стрельца сегодня настрой.

Козерог

Сегодня за что бы Козерог ни взялся, он будет относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит его жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Козерог будет пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Козерога, вызывая в его душе надрыв. Чтобы этого не произошло, ему стоит сегодня четко расставить приоритеты, решив, что достойно его рвения, а что нет.

Водолей

Сегодня Водолей способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, - просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют его энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Водолей способен решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие сегодня не думали об его заносчивости, Водолей не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему - это его проблемы.

Рыбы

Сегодня Рыбы даже в незнакомом собеседнике имеют шанс отыскать родственную душу! День наделяет их искренностью, прямотой и желанием общаться - в первую очередь с теми, кто им дорог. Впрочем, Рыбам будет тесно в узком кругу близких и друзей - им захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек - ребенок, коллега, случайный попутчик - может стать для них сегодня задушевным собеседником, разговор с которым заставит Рыб о многом задуматься.