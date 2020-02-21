Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полезных питательных веществ, он вполне вписывается в здоровую диету.

Исследования показывают, что люди, регулярно пьющие кофе, имеют гораздо меньший риск развития ряда серьезных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Фактически, этот напиток может даже увеличить продолжительность жизни.

Калорийность кофе без сахара, сливок и молока - всего 1-2 ккал на 100 г.

Польза натурального кофе для здоровья

-Кофеин оказывает стимулирующий эффект. Он улучшает работу мозга, бодрит и повышает настроение;

-Напиток ускоряет метаболизм и помогает эффективно сжигать жир;

-Кофе значительно улучшает физическую работоспособность;

-Кофе содержит несколько важных питательных веществ, включая рибофлавин, пантотеновую кислоту, марганец, калий, магний и ниацин;

-Исследования показали, что люди, пьющие кофе, имеют гораздо меньший риск развития диабета второго типа, серьезного заболевания, от которого страдают миллионы людей во всем мире;

-У любителей кофе гораздо меньше вероятность заболеть болезнью Альцгеймера, которая является основной причиной старческой деменции;

-У тех, кто пьет кофе, риск заболеть болезнью Паркинсона, вторым по частоте нейродегенеративным заболеванием, до 60% ниже;

-Любители кофе гораздо реже болеют циррозом;

-Кофе снижает вероятность развития депрессии и может значительно снизить риск самоубийства;

-Рак печени и колоректальный рак являются третьей и четвертой по значимости причиной смерти от рака во всем мире. Любители кофе имеют меньший риск возникновения того и другого;

-Кофе может вызвать легкое повышение артериального давления, которое обычно снижается со временем. При этом любители кофе не подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и имеют несколько меньший риск развития инсульта;

-Некоторые исследования показывают, что любители кофе живут дольше и имеют более низкий риск преждевременной смерти;

-Кофе богат мощными антиоксидантами, и многие люди получают больше антиоксидантов из кофе, чем из фруктов и овощей вместе взятых.

Вред кофе для здоровья

-Кофе увеличивает нагрузку на центральную нервную систему. Приступ агрессии, психоз или бессонница - явный признак избытка кофеина;

-Регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными. Если проснуться и быть продуктивным без кофе уже не получается, стоит бить тревогу;

-Более трех чашек в день вызывают обезвоживание;

-Танины в составе натурального кофе окрашивают эмаль. Сохранить белизну поможет чистка зубов сразу после употребления напитка;

-Кофеин и кислоты раздражают желудок, усиливается секреция жидкости и перистальтика кишечника, что может вызвать диарею;

Кроме того, кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и вкусностей или молока.

Сколько можно пить кофе в день без вреда для здоровья

Полностью здоровый человек может выпивать максимум две чашки кофе в день. Лучше - сваренного из натуральных зерен.

Специалисты советуют пить крепкую робусту утром. А вот арабика подойдет и вечером, ведь в ней меньше кофеина. Употреблять ее следует после еды, говорят врачи. А тем, кому кофе противопоказан, предлагают пить декафенато - кофе без кофеина.