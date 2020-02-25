Практически всем известна традиционная для Испании коррида - зрелище, будоражащее нервы. Бой быков, который иногда заканчивается для тореадоров трагически, распространен не только в европейской стране, но и в нескольких других государствах. Проявление толики испанского безумия или же национального духа оформляется в раздразнивание быка красной тряпкой. Day.Az со ссылкой на Рамблер объясняет, почему для корриды используют материю алого цвета - мулету.

На самом деле быки не проявляют особую агрессию, увидев красную тряпку: эти парнокопытные животные практически не различают цвета. Ученые полагают, что быки близоруки, от чего они остро реагируют на совершаемое рядом движение. Животные просто руководствуются инстинктом, атакуя неведомого противника, находящегося поблизости.

Стоит отметить, что лучше всего быки видят белый цвет. И в связи с этим любопытно, почему некоторые матадоры выходят на сцену в белых костюмах...

Что же касается цвета мулеты, то есть версия, что красная ткань используется для того, чтобы подчеркнуть опасность корриды, в которой также преобладает данный оттенок. Или же здесь уместно сопоставление с кровью, чтобы зрители легче воспринимали убийство животного, как то происходит в отдельных видах корриды.