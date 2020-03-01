С каждым годом врачи все чаще диагностируют аллергию на тот или иной продукт. В группе риска дети, женщины, те, кто живет в экологически неблагополучном регионе и имеющие наследственную предрасположенность. На данный момент пищевой аллергией страдает около 5% всего взрослого населения планеты. Есть регионы, где аллергией страдает каждый десятый человек. Всего выделяют 8 опасных продуктов, которые способны вызвать серьезную пищевую аллергию. Подробнее о них расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

1. Лактоза. Истинная аллергия у людей возникает на коровье молоко и его производные. Но есть случаи непереносимости и козьего, и верблюжьего, и кумыса. Часто непереносимость лактозы встречается у маленьких детей. В таких случаях молоко и продукты из него стоит отменить. Но по статистике, каждый 4-й ребенок с непереносимостью лактозы, перерастает эту аллергию и в будущем может спокойно употреблять молоко. Это связано с особенностями растущего организма детей.

Но если аллергия на молоко встречается у взрослого, то его навсегда нужно исключить из рациона. Заменить его можно растительным молоком: соевым, миндальным, овсяным, кокосовым и т.д.

Основные симптомы аллергии на молоко: зуд и покраснение кожи, разнообразные высыпания, слизетечение из носа, ринит, конъюнктивит, отеки на лице, в горле, затруднения дыхания вплоть до удушья, отек Квинке.

Бывает, что со временем, у взрослого человека возникает недостаток ферментов, которые расщепляют лактозу. Тогда возникает урчание и спазмы в животе, вздутие, диарея. В таком случае от молока тоже стоит отказаться.

2. Белок куриных яиц - второй по частоте пищевой аллерген. Это связано с тем, что на куриных фермах птичек чаще всего пичкают антибиотиками, женскими гормонами, другими разнообразными фармацевтическими препаратами. Дешевая курятина однозначно содержит упоминаемую химию, но и дорогая не застрахована от нее. При аллергии на яйца (в плане получения идентичных полезных веществ) рекомендуют заменить их рыбьим жиром, красной рыбой или перепелиными яйцами (хотя и на них бывает аллергия).

3. Рыба. Ее протеины могут быть провокаторами тяжелой аллергии. Симптоматика ее та же, что и при молочной аллергии. Самая аллергичная рыба: щука, карп, пикша, кефаль. Заменить ее можно на фасоль, горох, чечевица, льняное масло.

4. Соя - аллерген, вызывающий кожный зуд, сыпь, отеки на лице. Множество различных продуктов содержат сою в наши дни. Поэтому внимательно читайте состав товара, нет ли там сои. С сои перекрестная аллергия может наблюдаться на бобовые, арахис, кабачки, баклажаны, патиссоны.

5. Морепродукты - креветки, мидии, устрицы, кальмары, осьминоги - аллергены для взрослых. Гиперчувствительность к ним развивается, как правило, в 40-50 лет. Заменить морепродукты в рационе для получения сходных витаминов и микроэлементов можно: кукурузой, печенью животных и птиц, даже семенами льна!

6. Лесной орех. Фундук (лещина) очень полезен, но, порой, весьма аллергичен. Коварство орешков в том, что аллергия может быть накопительной. С каждым разом их поедания аллергия все возрастает, вплоть до анафилактического шока. Поскольку пыльца фундука похожа по антигенной структуре на пыльцу ольхи и березы, на нее может параллельно возникать сезонная весенняя аллергия (поллиноз).

7. Злаки - пшеница, рожь, ячмень. При аллергии на эти продукты происходит не только отек лица, кожные зуд и сыпь, но и диарея, боли и вздутие кишечника. Диагноз должен ставить очень опытный доктор. Но лучшая дифференциальная диагностика - отмена на месяц всех продуктов, содержащих глютен. Если симптомы исчезнут, значит злаки нужно исключить. Кукурузная мука является безглютеновой, ею и рекомендуют питаться при такой пищевой аллергии.

8. Арахис. Симптоматика такая же, как на молочные продукты, плюс диарея. Перекрестная аллергия может прослеживаться с пыльцой березы, вишни, сливы, креветками, крабами, раками. Лечение простое - исключить из рациона арахис и масло. Тыквенные семечки, кстати, по количеству витаминов отлично могут заменить арахис.