Високосный 2020 год: что он означает и как может на нас повлиять

Выражение "високосный год" вам, наверняка, знакомо давно. Нередко високосный год ассоциируется с тяжелым периодом, во время которого многие с опаской ожидают финансовых трудностей, конфликтов на работе и хронической усталости. Делать то же самое мы вам не советуем, потому что високосный год - вовсе не такое неприятное явление, как принято считать. Объясняем, почему.

Какой год называют високосным?

Високосным называют год, который состоит не из 365, а из 366 дней - в календаре появляется дополнительный день, 29 февраля. Високосный год наступает раз в четыре года. Почему же так происходит?

Дело в том, что Земля совершает полный круг вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365,25 дня - то есть каждый год у нас появляются дополнительные шесть часов. За четыре года эти шесть часов складываются в 24 часа - то есть целые сутки. Именно эти сутки становятся дополнительным днем каждые четыре года, чтобы не сбивать календарь. Таким образом появился високосный год.

Как на нас отразится високосный год?

Считается, что високосный год - не самое легкое и приятное время. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, сложности на работе, проблемы в отношениях и в общении с друзьями и родными. В этот период стоит быть особенно осторожными и предусмотрительными, обходить острые углы и избегать конфликтов, не принимать необдуманных решений, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Приметы, связанные с високосным годом

Високосный год оброс многочисленными приметами и суевериями. В англоязычных странах даже есть необычная традиция, связанная с високосным годом, - считается, что 29 февраля женщина может сама сделать предложение своему возлюбленному.

В целом в високосный год не советуют:

- играть свадеб,

- запускать спонтанные проекты,

- затевать переезд или ремонт,

- делать дорогие покупки.

Все эти затеи могут оказаться неудачными.

Также в високосный год важно стараться не ссориться с близкими, перейти в режим экономии и особенно внимательно следить за своим здоровьем, потому что именно в високосный год оно может оказаться под угрозой.

Рекомендации астролога

Уже забили тревогу? Спешим вас успокоить - большинство астрологов советуют не программировать себя на худший сценарий развития событий, просто в високосный год (как, впрочем, и в любой другой) стоит быть более осторожными и рассудительными, принимая важные решения, быть чуткими к близким, активнее следить за здоровьем, разумно распоряжаться финансами и стараться меньше нервничать.

"Нам следует сосредоточиться на себе, - рассказывает астролог . - Важно полностью исцелить себя от всего негативного и определить, сколько энергии мы даем окружающим. Не переоцените свои ресурсы".

В ВИСОКОСНЫЙ ГОД ПОД УГРОЗОЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЗДОРОВЬЕ - ЗА НИМ СТОИТ СЛЕДИТЬ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНО.

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