Сыр вызывает зависимость. Как это отражается на организме

Сыр - всеобщий любимец. В разных формах (от пармезана до филадельфии) его можно найти почти во всех кухнях мира. Продукт богат кальцием, калием, белком и таким важным для организма витамином D. Однако, все не так просто: ученые выяснили, что к сыру может развиваться привыкание, похожее на настоящую наркотическую зависимость. Day.Az со ссылкой на bazaar.ru рассказывает, почему это происходит и что делать, если вы зависимы от сыра.

Почему возникает зависимость?

У современной науки есть два объяснения, почему регулярное поедание сыра может вызвать пищевую зависимость. Сыр, как и все молочные продукты, содержит особый белок - казеин. В сыре его примерно в 10 раз больше, чем в молоке, кефире или йогурте (для производства 1 кг. сыра в среднем требуется 10 л. молока). В процессе пищеварения сложный белок казеин распадается на более мелкие соединения - казоморфины.

Казоморфины, связываясь с дофаминовыми рецепторами головного мозга, оказывают опиумный эффект и вызывают привыкание. По такому принципу действует формирование любой зависимости: активные вещества (везде разные) вступают в реакцию с рецепторами, заставляя активно вырабатывать дофамин - гормон радости.

По схожему принципу работают жиры, которых в сыре очень много. Многочисленные исследования подтверждают, что пища с высоким содержанием жиров точно так же активирует центры удовольствия и может провоцировать зависимость. Именно поэтому к картошке фри нас тянет куда чаще, чем к овощным салатам.

Организм, способности которого мы часто недооцениваем, отлично чувствует источник этой радости, и мозг посылает сигнал: "еще!". Таким образом, вместо пары ломтиков сыра вы съедаете весь кусок, вместо одной конфеты - всю пачку, а вместо одного коктейля выпиваете три.

Что с этим делать?

Несмотря на то, что пищевая и наркотическая зависимость образуются по идентичной схеме, - есть существенная разница. Еда - не наркотик, она не разрушит ваш организм и, наоборот, принесет много пользы. Чтобы избавиться от пищевой зависимости, даже не обязательно исключать продукт из рациона - достаточно просто контролировать его потребление.

Если вы страдаете от "сырной зависимости", попробуйте несложную терапию: откажитесь от продукта совсем на 3−5 дней, а затем четко обозначьте для себя допустимое количество в сутки и старайтесь не выходить за рамки. В умеренных количествах сыр принесет вам только пользу для работы мозга, здоровья сердца и костей.