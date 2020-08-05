Названы безопасные способы делать покупки во время пандемии

Во время пандемии в магазинах лучше всего стоит расплачиваться пластиковыми картами: на наличных вирус может оставаться до нескольких дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о безопасных способах делать покупки во время пандемии рассказала специалист научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова. Ее слова приводит "Комсомольская правда".

Специалисты предупреждают, что риск заразиться коронавирусом возрастает после того, как человек, потрогав какую-либо поверхность, потом прикасается к лицу. Поэтому осторожность нужно соблюдать и при безналичных расчетах: ПИН-код на терминале нужно набирать не пальцем, а каким-нибудь предметом. Часто для бесконтактной оплаты используется смартфон, его нужно чаще протирать. Минимизировать контакты с наличными советуют и сотрудникам банков: контакт с купюрами призвали уменьшить как сотрудникам, так и клиентам.