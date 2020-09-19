Почему финики лучшая замена сладостям

Сахар наносит большой вред организму, поэтому диетологи всего мира настоятельно рекомендуют отказаться от него или хотя бы ограничить. Чтобы совсем не лишать себя удовольствия, адепты ЗОЖа ищут различные альтернативы сахару. Одна из самых популярных - финики. Эти фрукты не только очень сладкие, но и богаты большим количеством полезных веществ. Почему финики - лучшая альтернатива любимым сладостям, рассказываем в нашем материале.

Чем полезны финики?

Финики - настоящий кладезь витаминов и минералов. Они богаты растительным белком, клетчаткой, витаминами группы В и витамином К (он важен для здоровья костей и кровеносных сосудов). Кроме того, сладкие фрукты содержат кальций, калий, магний, цинк и железо - микроэлементы, необходимые для правильного функционирования всех систем организма.

Благодаря высокому содержанию каратиноидов и полифенолов, финики защищают организм от повреждения свободными радикалами. Природные антиоксиданты в составе фруктов предотвращают окислительные процессы, препятствуют возникновению воспалений и замедляют процессы старения. Кроме того, антиоксиданты способны защитить организм от пагубного ультрафиолетового излучения (если не забывать про SPF).

Регулярное употребление фиников обеспечивает здоровье пищеварительной системы, благодаря высокому содержанию клетчатки. Фрукты стимулируют перистальтику кишечника и помогают предотвратить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Финики также полезны для здоровья сердца. Благодаря высокому содержанию витамина К, они укрепляют стенки кровеносных сосудов и препятствуют их кальцификации. Кроме того, вещества, которыми богаты эти сладкие фрукты, стимулируют выработку "хорошего" холестерина, и препятствуют накоплению "плохого".

Возможный вред

Токсичных, опасных для организма веществ финики не содержат, однако к их употреблению стоит относиться аккуратно. Во‑первых, как и любой растительный продукт, финики могут вызывать аллергию. Во‑вторых, несмотря на все свои питательные свойства, эти фрукты довольно калорийны, поэтому очень важно следить за тем, чтобы они вписывались в вашу суточную норму калорий.