Названа самая полезная зелень

Впереди лето, а значит, что возможности получать полезные для организма вещества прямо с грядки будет больше. Но на какую зелень следует обратить особое внимание?

Зеленый лук

Один стакан нарезанного зеленого лука содержит в себе витамин К (в 2,5 раза выше суточной нормы), а также С (31% нормы), А (25%), фолиевую кислоту (16%), железо, магний (8%) и кальций (7%), говорят ученые. Они отмечают, что лук способен снижать уровень "плохого" холестерина и сахара.

Мята

Порция мяты (приблизительно 11 г) включает витамин А (9% суточной нормы), железо (7%), фолиевую кислоту (4%), а также магний (6%), согласно исследованиям. При этом с помощью эфирного масла этого растения можно снизить боль при синдроме раздраженного кишечника.

Тархун (эстрагон)

Как и мята, это растение используется в качестве успокоительного средства, помогая уснуть. Этот факт тархуна удалось подтвердить во время исследований на мышах. Более того, утверждают ученые, экстракт растения на 20% снижает сахар в крови.

Укроп

Одна порция укропа (стакан) содержит витамины C и А (8% и 4% суточной нормы соответственно), марганец (5%), фолиевую кислоту и железо (3%). Кроме того, в его состав входят кальций, магний и фосфор, которые помогают укрепить кости. Антиоксиданты в популярной зелени смягчают хронические воспаления, а также улучшают работу сердца.

Розмарин

Розмарин славится высоким содержанием антиоксидантов. Масла этого растения способны помочь иммунным клеткам в защите организма. А его аромат, говорят эксперты, улучшает настроение, а также замедляет старение мозга, оказывает помощь в концентрации и более быстрой принятии решений.

Свежая зелень должна присутствовать в рационе каждого человека.