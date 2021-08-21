Ученый посоветовал сбросить на Марс астероид для превращения в Землю

Сброс астероида на Марс - это наилучший вариант разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ. Магнитное поле Красной планеты заменить позволит электромагнит, заявил сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.

Ранее Илон Маск предложил начать ядерную бомбардировку Марса, которая позволит "разогреть" его и приведет к формированию атмосферы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Другой известный популяризатор космоса Роберт Зубрин предложил, на мой взгляд, идею получше. Он предложил бомбить Марс астероидами типа Кентавр. Это класс астероидов, которые расположены между орбитами Юпитера и Нептуна. У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых, по всей видимости, много летучих веществ", - считает Авдеев.

Ученый подчеркнул, что подобные вещества необходимы для формирования плотной атмосферы Марса.

Между тем, специалисты уже рассчитали необходимые трудозатраты для бомбардировки Марса астероидами. Потребуется четыре ядерных двигателя, которые за несколько десятков лет смогут изменить траекторию 2,5-километрового астероида и направить его прямо на Марс.

Есть и слабая сторона такого плана - взрыв такого исполинского астероида породит огромное облако пыли, которое может вызвать масштабное похолодание.

На Марсе и сейчас не жарко - на экваторе максимальная температура достигает 30 градусов по Цельсию. Это только летом в полдень. У полюсов же царит 120-градусный мороз.

Ранее американское агентство NASA начало поиски добровольцев, которые готовы провести год, имитируя изоляцию на Марсе. Желающим нужно иметь степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики и опыт работы пилотом.